Menselijk schild tegen kogelregen: vader redt zoontje (2) tijdens aanslag in Christchurch



TVC

17 maart 2019

18u21

Bron: Daily Mail, New Zealand Herald 0 Toen Brenton Tarrant (28) tijdens de aanslag in Christchurch in het rond begon te schieten, twijfelde Zulfirman Syah geen seconde. Hij wierp zich op zijn tweejarige zoontje om hem te beschermen tegen de kogelregen. De dappere vader werd door meerder kogels geraakt, maar overleefde de aanval.

Zulfirman was op het moment van de aanslag samen met zijn zoontje Averroes in het Linwood Islamic Centre in Christchurch om te bidden. Toen hij de aanslagpleger zag, schermde hij zijn zoontje meteen af. Averroes raakte slechts lichtgewond: granaatscherven verwondden zijn been en bil. Voor Zulfirman waren de verwonding veel ernstiger. Hij moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht om geopereerd te worden.

Zulfirmans echtgenote Alta Marie, die amper twee maanden geleden met haar gezin vanuit Indonesië naar Nieuw-Zeeland kwam, liet aan de New Zealand Herald weten dat de toestand van haar man stabiel is. “Tijdens de aanval beschermde mijn echtgenoot onze zoon”, zegt ze. “Hierdoor ving hij de meeste kogels op. Zijn verwondingen zijn dan ook veel ernstiger dan die van ons zoontje. Hij herstelt goed en is optimistisch.”

Op beelden die na het drama de wereld in werden gestuurd, zie je hoe de peuter het lichaam van zijn vader vastklampt terwijl hij gewond op de grond ligt.

Zeven mensen in het Linwood Islamic Centre werden door Tarrant vermoord. Eerder bracht hij 42 andere mensen om het leven in andere moskee in de buurt.