Mens kan computer verslaan

In deze tijd waarin computers steeds slimmer worden, blijken mensen toch nog af en toe in staat een computer te verslaan met sporten. Computers hebben de mens al geklopt met schaken en het Chinese bordspel go, maar bij droneracen heeft een mens onlangs gewonnen.

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft samen met Google zelfvliegende drones ontwikkeld, op basis van kunstmatige intelligentie. Die moesten tegen droneracers vliegen door een moeilijk parcours vol bochten, met snelheden tot 64 kilometer per uur. Ze waren aanvankelijk even snel, maar de Amerikaan Ken Loo was creatief en bedacht manieren om sneller te gaan.

Na tientallen ronden had Loo zijn rondetijd teruggebracht tot 11,1 seconden. De zelfvliegende drones hadden er 13,9 seconden voor nodig.

De makers van de drones zagen wel een duidelijk verschil tussen mens en machine. De computergestuurde drones vlogen soepeler over het parcours. Ze waren voorzichtig maar constant. De mens, Ken Loo, trok sneller op en ging agressiever door de bochten. Daar staat tegenover dat de Californiër moe, afgeleid en slordig werd.

De drones zijn nog in ontwikkeling. Ze gebruiken camera's om de omgeving in kaart te brengen, maar die kunnen ze bij hoge snelheid niet goed meer zien. Er is dus nog ruimte voor verbetering. ''Onze drones kunnen veel sneller vliegen. Ooit zie je ze misschien professioneel racen'', aldus Rob Reid van de NASA.