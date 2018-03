Menigte probeert vluchtende brokkenmaker te stoppen, zelfs met hamer jv

13 maart 2018

15u37

Bron: Patch 1 Een man die dit weekend betrokken was bij twee ongevallen op de Biscayne Boulevard in Miami probeerde met zijn zwaar gehavende SUV toch nog weg te vluchten. Omstanders wilden de bestuurder tegenhouden. Een man gebruikte daarvoor zelfs een hamer. Een getuige filmde alles en postte de video op Twitter.

In de video zien we hoe de bestuurder na het ongeval met zijn kapotte SUV probeert weg te rijden op de drukke weg. De menigte wou dat niet laten gebeuren. Iemand probeerde tevergeefs de portieren te openen, maar de bestuurder was vastberaden. Een man haalde dan een hamer tevoorschijn en begon ermee op de ruiten van de wagen te timmeren. Het vluchtmisdrijf kon ondanks die verwoede pogingen om hem te stoppen toch plaatsvinden.

De politie van Miami kon de man later opsporen en identificeerde hem als de 25-jarige Maxwell Lagutenko uit Aventura. Hij werd gearresteerd op beschuldiging van roekeloos rijden en vluchtmisdrijf. Lagutenko had zondag twee ongevallen veroorzaakt. De politie voegde er wel aan toe dat ze niet achter de heftige reactie van de omstanders stond. "Ze wilden de bestuurder tegenhouden, maar dat is niet iets wat wij aanmoedigen", klonk het. Het is niet duidelijk of ook de man met de hamer zal aangeklaagd worden.

