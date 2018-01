Menigte die Franse agenten aanviel, bestormde privéfeest mvdb

Bron: LCI 14 rv Frankrijk is verontwaardigd over beelden waarop te zien is hoe een menigte op oudejaarsavond twee agenten, een vrouw en een man, in elkaar slaat in de Parijse voorstad Champigny-sur-Marne. Meer dan twee dagen na de feiten komt er meer en meer naar boven wat er zich precies heeft afgespeeld op oudejaarsavond in de 80.000 inwoners tellende gemeente op zo'n vijftien kilometer ten oosten van Parijs.

Zo'n 300 tot 400 personen zakken 's avonds af naar een feestzaal die was afgehuurd voor een privéfeest. De niet uitgenodigde jongeren proberen binnen te geraken en dagen de aanwezige security-mensen uit. Ze worden wandelen gestuurd. Een groep van zo'n twintig man begint daarop de toegangsdeuren te forceren.

De beveiligers kunnen de toeloop niet aan. De deuren bezwijken, waardoor tientallen personen in de hangar belanden en het privéfeest bestormen. De locatie is niet geschikt voor zo'n grote menigte, waarop de politie rond 23 uur erbij wordt gehaald. De opdracht is de zaal te evacueren. Tussen de opgeroepen agenten zitten twee dienders uit buurtgemeente Chennevières-sur-Marne. Hoe veel agenten als eerste ter plaatse kwamen, is nog niet duidelijk.

De evacuatie van de zaal zorgt voor tumult op straat. De twee agenten, een vrouw en een man, worden door omstanders in het nauw gedreven. Een menigte slaat de twee iets voor middernacht in mekaar. Op verschillende filmpjes die op de sociale media opdoken, is te zien hoe de ten val gebrachte agenten het hard te verduren krijgen. Ook de agente incasseert verschillende trappen. Een van hen liep een gebroken neus op, de andere agent raakte gewond aan het aangezicht. Ze werden met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. De twee zijn inmiddels thuis en zijn tot tien dagen arbeidsongeschikt. Volgens Franse media zijn ze zwaar onder de indruk van de feiten.

Op andere filmpjes is te zien hoe een menigte rond een omgekeerde auto staat. Ze slaan met planken op het voertuig in. Agenten die hun collega's ter hulp kwamen vuurden schoten en traangasgranaten af om de orde te herstellen. Verschillende voertuigen van zowel brandweer als politie werden vernield.

Twee personen zijn opgepakt en zitten nog steeds in voorlopige hechtenis. De aanklacht is de politie bekogelen met projectielen. In het onderzoek naar de aanvallers van de twee agenten zijn er nog geen arrestaties verricht. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb hoopt via de beelden verschillende daders te identificeren. "Onze ordediensten aanvallen, dat is onze republiek aanvallen”, tweette hij eerder. Ook Frans president Macron sprak gisteren op Twitter over "een laffe, criminele lynchpartij". Vorig jaar raakten volgens onderoek 5.767 Franse agenten gewond tijdens het uitoefenen van hun beroep, een toename ten opzichte van cijfers van 2016.

