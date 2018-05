Melissa (35) zamelt 30.000 euro in voor haar kankerbehandeling. Tot er een vreemd mailtje binnenloopt bij haar werkgever KVDS

Een voormalige cricketspeelster uit Australië is in het oog van de storm terechtgekomen nadat ze jarenlang geld inzamelde voor haar strijd tegen kanker. Melissa Quinn (35) vertelde vier jaar geleden voor het eerst dat ze getroffen was door de vreselijke ziekte en dat ze geen geld genoeg had om een behandeling te betalen. Het resultaat was een golf van solidariteit en ze kreeg tienduizenden euro's toegestoken. Twee jaar later getuigde ze dat de aandoening terug was en startte ze opnieuw een geldinzameling. Tot er opeens een vreemde mail binnenliep bij haar werkgever.

De moeder van vier kinderen uit Casino vertelde enkele jaren geleden aan nieuwszender ABC dat de problemen begonnen enkele maanden na de geboorte van een van haar kinderen. “Ik voelde aanhoudende pijn en de dokters vonden onregelmatigheden in mijn baarmoeder”, klonk het. “Ze dachten dat het kanker was en ik besloot geen risico te nemen: ik liet een hysterectomie uitvoeren, waarbij een deel van mijn baarmoeder verwijderd werd. Ik leek goed te herstellen tot ik me een goed jaar later weer slecht begon te voelen.”

Hersenen

De kanker was terug, zo verklaarde ze zelf in juni 2014. Ze had van de dokters te horen gekregen dat ze een niet te opereren tumor in haar hersenen had en dat ze nog maar twee jaar te leven had. Er waren ook kankercellen gevonden aan een geboortevlek op haar linkerbeen. Volgens haar was haar enige hoop een speciale behandeling in de Verenigde Staten.

Omdat ze daar het geld niet voor had, begon ze een actie op het crowdfundingplatform GoFundMe en die bleef niet zonder gevolg. Het geld stroomde binnen en ook het dorp waar ze woonde liet zich niet onbetuigd. Overal werden benefietacties op poten gezet en de inwoners toonden zich gul. Ook het cricketteam van New South Wales - waar ze werkte - tastte in de buidel en doneerde gesigneerde spelerskleding en memorabilia. In totaal haalde ze meer dan 25.000 euro op.

Emotionele posts

Uiteindelijk vertrok Quinn in december 2014 naar de VS. Via emotionele posts op Facebook hield ze iedereen op de hoogte van haar toestand. “Bedankt voor alle berichtjes. Al twee behandelingen achter de rug, nog zes te gaan”, klonk het onder meer. En: “Ik voel me vandaag een beetje meer mens. Deze week hoef ik geen chemo.” Toen ze terugkeerde, was dat met goed nieuws. Ze vertelde iedereen dat de behandeling een succes was geweest. (lees hieronder verder)

Maar in januari 2016 sloeg het noodlot opnieuw toe. Ze vertelde haar werkgever dat ze opnieuw een kankerdiagnose had gehad. Ze bleek deze keer te lijden aan chronische myeloïde leukemie (AML), een vorm van levensbedreigende bloedkanker, maar zou geen chemotherapie ondergaan. In mei vertelde ze dat ze ook eierstokkanker had en een nieuwe geldinzameling werd op poten gezet. Deze keer kwam er in geen tijd meteen 3.000 euro binnen.

Operatie

Dezelfde maand nog mailde ze Cricket NSW dat ze een operatie moest ondergaan aan haar been, om tumoren te verwijderen. Daarop gaf haar werkgever haar onbeperkt ziekteverlof. In juni onderging ze ook een operatie om haar eierstokken te verwijderen. Op 3 juni mailde ze Cricket NSW om te zeggen dat ze uit het ziekenhuis was ontslagen. Ze verscheen op het hoofdkwartier van de club met een verband rond haar been, wat het personeel deed fronsen. Gezien de ernst van de operatie. (lees hieronder verder)

Toen haar werkgever haar een doktersattest vroeg, ging het fout. Op 6 juni liep er een mailtje binnen van een zeker dokter Krishnan. En die bleek verstuurd van een Gmail-adres. Nadat de club de mail had gelezen, begon die onraad te ruiken. Er werd naar de dokter gebeld en die bevestigde het vermoeden: dat hij het briefje niet had geschreven. En dat het mailadres niet aan hem toebehoorde.

Onderzoek

Cricket NSW confronteerde Quinn met de feiten, waarop ze ontkende dat ze iets verkeerds had gedaan. Ze nam ontslag op 16 juni. Er volgde echter een onderzoek en op 27 maart van dit jaar werd de vrouw aangehouden voor fraude. Ze bekende aan de politie dat ze eigenlijk nooit kanker had gehad en dat het verhaal “helemaal uit de hand was gelopen”.

Vorige week pleitte de vrouw schuldig in de rechtbank. In juni moet ze opnieuw voor de rechter verschijnen. Tegen dan moet er ook een psychiatrisch rapport over haar klaar zijn.