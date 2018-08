Melissa (32) bleef alleen achter nadat echtgenoot uit leven stapte en hun twee zonen meenam. Maar ze krabbelde weer overeind KVDS

27 augustus 2018

21u14

Bron: Facebook, Channel 10, The Advertiser 0 4 januari 2016 was de donkerste dag in het leven van de Australische Melissa Little (32). Op die dag stapte haar echtgenoot Damien (34) uit het leven, samen met hun zoontjes van 4 jaar en 9 maanden. Ondanks haar peilloze verdriet probeerde ze haar leven opnieuw op te bouwen. En hoewel ze het nog altijd eerder “overleven” noemt, slaagde ze daar beetje bij beetje in.

De vrouw deed haar verhaal in ‘The Sunday Project’ op de Australische tv-zender Channel 10, in de aanloop naar de publicatie van een kinderboek dat ze schreef over rouwen. Het boek wordt volgende maand uitgegeven en in een heel aantal scholen in Zuid-Australië verspreid.

Noodlot

Het noodlot sloeg toe net na de jaarwisseling in 2016. De man van Melissa zette hun twee kinderen Koda (4) en Hunter (9 maanden) toen in de wagen om koffie te halen bij McDonald’s, maar kwam nooit terug. Damien doodde zijn zoontjes en sloeg vervolgens de hand aan zichzelf. Het was de politie die Melissa op de hoogte bracht dat hun wagen gevonden was in Port Lincoln. "Als je iemand zo vertrouwt en zo graag ziet, denk je niet dat die tot zoiets in staat is", zegt ze.





Later dat jaar beschreef ze in een brief aan de Australische krant The Advertiser hoe het haar hart had gebroken. “Het verlies van mijn kinderen en mijn man Damien heeft me achtergelaten met alleen wat mooie herinneringen. Hoe ik ook met het verdriet probeer om te gaan, er passeert geen dag dat ik niet aan mijn jongens denk. Het zou makkelijker zijn om me over te geven aan het verdriet en de vraag waarom hij het deed. Maar die laatste kan niemand beantwoorden.” (lees hieronder verder)

Ze verweet Damien – een succesvol voetballer met wie ze 12 jaar getrouwd was – helemaal niets. Geliefden vertelden in de dagen na de tragedie hoe hij al twee jaar worstelde met depressie, maar geen hulp had gezocht omdat hij dacht als ‘zwak’ bestempeld te zullen worden. Melissa wilde dan ook dat iedereen wist dat hij erg “liefdevol” geweest was en dat hij zijn kinderen erg graag had gezien. “Damien, ik hield zo veel van je, je hebt een enorme leegte in mijn hart achtergelaten. Ik zal onze herinneringen voor altijd koesteren”, klonk het.

Ze poogde daarop om de draad van haar leven weer op te nemen. “Een dag per keer probeerde ik de kracht te vinden om mijn leven herop te bouwen”, vertelde ze. “Met mijn drie jongens in mijn hart. Ik zocht naar een uitdaging of iets dat me kon motiveren om eer te brengen aan hen.” (lees hieronder verder)

'I've had to put that day aside 'cause that's not how I want to remember my boys.' https://t.co/oUTvIzKTDx ten daily(@ tendailyau) link

Een van die uitdagingen werd een trektocht in Papoea Nieuw Guinea. Ze deed daar vorig jaar de Kodoka Trail, een tocht van 96 kilometer waar haar zoon naar genoemd was en die ze had willen ondernemen met haar gezin. Nu deed ze hem met Lachlan Napier, een man die ze had leren kennen toen ze eerder trainde voor True Grit, een loodzwaar hindernissenparcours. En ook samen met twee teddyberen die een truitje aanhadden met de letters ‘K’ en ‘H’ erop.

Vertrouwen

“Ik wist niet dat ik er al klaar voor was om weer iemand in vertrouwen te nemen of graag te zien”, vertelt ze nu over Lachlan, met wie ze een relatie begon. “Het klinkt misschien cliché maar je weet het gewoon als de juiste persoon je pad kruist.”

Meer nog, kort na hun trip ontdekte Melissa dat ze zwanger was en ze beviel vier maanden geleden van een dochtertje: Lola. “Meteen zwanger worden en een prachtig klein meisje krijgen, een zusje, is iets wat we allebei heel graag wilden”, vertelt ze in het interview met Channel 10. (lees hieronder verder)

Ook haar zoontjes blijven in haar gedachten. De gedachtenis aan hen zal ook verder leven in een boek dat ze schreef en dat kinderen moet helpen om te gaan met rouwen: ‘Yesterday You Were Here’. Melissa maakte het op basis van verhalen en anekdotes van vriendjes van Koda. “Het was moeilijk om ze te horen, maar ik had het niet anders gewild”, zegt de lerares nog. "Het toonde me dat de herinneringen aan mijn zoontjes zullen blijven verderleven."

Boek

Ze kondigde het boek eerder al aan op een speciale Facebookpagina, Kokoda for Koda. “Het boek bevat enkele heel persoonlijke herinneringen, maar is ook algemeen genoeg zodat elk kind dat te maken heeft gehad met verlies er iets aan zal hebben. Ik hoop dat ze ermee aan de slag zullen kunnen. Er zijn zoveel mensen die een leegte in hun hart hebben omwille van de tragedie die ik meemaakte. Dit is mijn manier om anderen te helpen, zodat er toch nog iets goeds van komt.”

Heb je vragen over zelfdoding? Dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of online via zelfmoord1813.be