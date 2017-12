Melbourne installeert luidsprekers die waarschuwen bij aanslagen LB

09u47

Bron: ANP 0 RV Op ruim negentig plaatsen in de Australische stad Melbourne worden voor de jaarwisseling luidsprekers geïnstalleerd waarmee het publiek kan worden gewaarschuwd bij calamiteiten of een terreuraanslag. Het systeem wordt op 28 december getest, heeft de overheid vandaag aangekondigd.

Het luidsprekersysteem is onderdeel van een pakket maatregelen om het publiek bij grote incidenten te waarschuwen. Groepen mensen kunnen dan bijvoorbeeld worden geïnstrueerd waarheen ze kunnen vluchten. Sms-alerts en speciale radio-uitzendingen maken daar ook deel van uit.

Een terreuraanslag afgelopen januari is mede de aanleiding voor de plaatsing van het systeem. Een man reed toen met een auto opzettelijk in op voetgangers in een winkelcentrum, waardoor zes mensen de dood vonden.