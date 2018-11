Melania Trumps hotelrekening in Caïro bedraagt ruim 83.000 euro voor één dag (zonder er de nacht door te brengen) bvb

02 november 2018

15u43

Bron: Quartz 0 83.000 euro. Zoveel bedroeg Melania Trumps hotelrekening tijdens een eendaagse trip in oktober aan Caïro. Volgens Stephanie Grisham, de woordvoerster van de first lady, verbleef Melania maar zes uur in Caïro en bracht ze zelfs de nacht niet door in het hotel.

Het was de eerste keer dat de Amerikaanse first lady Melania Trump een bezoek bracht aan Afrika. Zij en haar entourage brachten tijd door in het vijfsterrenhotel ‘InterContinental Cairo Semiramis’ dat kamers vanaf 119 dollar (ruim 100 euro) aanbiedt. De presidentiële suite van het hotel kan voor 699 dollar (ruim 600 euro) worden gehuurd, aldus de website van het hotel.

Beveiliging en personeel

Volgens een analyse door Fox News uit 2017 behoort het bureau van Melania Trump tot een van de zuinigste uit de recente geschiedenis op vlak van verrichtingen. Tot haar trip naar Caïro dus. Daar was de hotelrekening beduidend hoger dan de 77.345,35 dollar (bijna 69.000 euro) die de regering in juli uitgaf aan de trip die de Amerikaanse president Donald Trump maakte naar zijn golfresort in Schotland. Hij verbleef daar twee nachten samen met zijn zoon Eric, stafchef John Kelly, perschef Sarah Sanders en chef social media Dan Scavino.

De rekening van het hotel in Caïro werd betaald op 30 september, ongeveer een week voor de aankomst van de first lady op zaterdag 6 oktober. Het exacte bedrag was 95.050 dollar (ruim 83.000 euro). De beschrijving van de uitgaven luidt: “bezoek hotelkamers FLOTUS (First Lady of the United States, nvdr.)”. Er is geen verdere gedetailleerde omschrijving van de betaling te bespeuren, zo is bijvoorbeeld er niet geweten hoeveel kamers er juist werden gehuurd. Waarschijnlijk ging een groot deel van het bedrag uit naar de beveiliging en het personeel.

Het InterContinental Cairo Semiramis is gelegen aan de Nijl in het centrum van Caïro. In het hotel zijn onder andere een zwembad op het dak, een casino en een spa te vinden.

‘I really don’t care, do you?’

Melania bezocht naast Egypte ook Ghana, Malawi en Kenia in een poging om de wereld te tonen dat “zij zich wel degelijk iets aantrekt van de problemen in de wereld”. Ze werd in juni gespot met een jas met opschrift ‘I really don’t care, do you?’ (Het kan mij echt niet schelen, en jou?) toen ze naar Texas vloog. Daar bezocht ze onder andere een opvangcentrum voor kinderen van illegale immigranten die gescheiden werden van hun ouders na aankomst in de VS. Een journalist in Egypte kwam nog eens terug op dat voorval waarop zij antwoordde: “Ik zou willen dat mensen zich focussen op wat ik doe, niet op wat ik draag.”

