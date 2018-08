Melania Trump wil in oktober naar Afrika voor haar eerste buitenlandse trip als first lady jv

21 augustus 2018

19u34

Bron: dpa 2 Melania Trump wil in oktober voor het eerst een buitenlandse reis in haar functie van first lady van de Verenigde Staten maken. Haar man, president Donald Trump, zal haar niet vergezellen.

In verscheidene Afrikaanse landen wil ze zich over de levensomstandigheden van kinderen informeren, zo bevestigde een woordvoerster van Melania Trump. De precieze reisdata en -doelen staan nog niet vast.

Melania Trump nam in het verleden voorzichtig afstand van haar man. Ze zette zich onder meer expliciet tegen "cyberbullying" in, terwijl de president op zijn Twitter-account het geschimp en de beledigingen aaneenrijgt. Trump haalde in het verleden de krantenkoppen toen hij Afrikaanse landen "shithole countries" noemde.