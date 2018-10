Melania Trump: "Slachtoffers van seksueel misbruik moeten met harde bewijzen komen" KVDS

11 oktober 2018

13u13

Bron: Belga, ABC News 2 De Amerikaanse first lady Melania Trump steunt de #MeToo-beweging, maar vindt wel dat mensen die beschuldigingen van seksueel misbruik uiten, met "harde bewijzen" moeten komen. Dat heeft ze gezegd tijdens een interview met de Amerikaanse televisiezender ABC News. Dat wordt morgen uitgezonden, maar er zijn nu al fragmenten uit getoond.

"Ik steun de vrouwen en ze moeten worden gehoord. We moeten hen steunen. En niet alleen vrouwen, ook mannen", zegt Melania Trump. "Er zijn wel erg harde bewijzen nodig als je iemand beschuldigt", klinkt het wel. "Je kan niet zomaar zeggen 'Ik werd seksueel misbruikt' of 'Jij hebt mij dit aangedaan', want de media gaan soms te ver en de manier waarop ze sommige verhalen neerzetten, is niet correct."

Seksueel misbruik

De uitspraken komen er na de benoeming van de door president Donald Trump voorgedragen Brett Kavanaugh als rechter bij het Amerikaanse Hooggerechtshof. De 53-jarige Kavanaugh werd door verscheidene vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik.





Maandag omschreef president Trump Kavanaugh nog als "fair" en een "briljante geleerde". Voor het staatshoofd is zijn onschuld bewezen. Hij verontschuldigde zich "in naam van de natie" voor de "pijn die de hele familie Kavanaugh heeft moeten doorstaan".