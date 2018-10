Melania Trump reageert op geruchten over haar ontrouwe man: "Ik heb belangrijkere zaken aan mijn hoofd" AW

12 oktober 2018

17u02

Bron: The Hill 1 Tijdens een interview met Melania Trump zegt de first lady wel iets beters te doen te hebben dan nadenken over de geruchten van haar ontrouwe echtgenoot. “De verhalen kwetsen me natuurlijk, maar ik kan de waarheid van leugens onderscheiden”, antwoordt Melania.

“Tussen mijn man en mij gaat alles goed”, is het antwoord van Melania wanneer de interviewer haar vraagt of ze van haar man houdt. “Media roddelen en wat ze vertellen is niet altijd waar.” Ook de geruchten over Stormy Daniels en andere vermeende affaires van president Trump wuift ze weg. "Ik ben een moeder en een first lady, en ik heb veel belangrijkere zaken aan mijn hoofd”, zei Melania. "Ik heb andere prioriteiten.” De vrouw benadrukt meermaals dat haar huwelijk niet beïnvloed werd door de beschuldigingen.



Tegenstrijdigheden

De first lady geeft wel een tegenstrijdig antwoord op de interviewer zijn volgende vraag: “Klopt het dat je Rudy Giuliani (huidige advocaat van president Trump) vertelde dat je jouw man gelooft?” Daarop reageerde Melania droogweg dat ze meneer Giuliani nog nooit gesproken heeft. “Waarom zegt hij dat dan”, vraagt de interviewer nog. “Dat moet je hem vragen.”

“Ik geloof inderdaad niet dat mevrouw Trump ooit met meneer Giuliani sprak voordat hij die opmerking maakte”, aldus Stephanie Grisham, de woordvoerster van de first lady.

"Meest gepeste persoon ter wereld"

Melania Trump sprak met Tom Llamas van ABC News tijdens haar eerste solo-tournee door Afrika. Het is een uniek interview -van een introverte first lady- waarin ze talrijke vragen beantwoordt over de affaires van haar man, slachtoffers van Brett Kavanaugh en de tweets die president Trump uitstuurt. Het volledige interview wordt vannacht uitgezonden.



Eerder werden er al fragmenten gelekt waarin ze zegt dat slachtoffers van seksueel misbruik met “harde bewijzen” naar voren moeten treden. Ook noemde ze zichzelf de meest gepeste persoon ter wereld.