Melania Trump opnieuw beschuldigd van plagiaat IB

08 mei 2018

04u00

Bron: The Guardian, Time, Twitter 0 Na anderhalf jaar is de Amerikaanse first lady Melania Trump uit de schaduw van haar man, president Donald Trump gestapt. In de Rose Garden van het Witte Huis, presenteerde ze haar eerste project ‘Be Best’ dat online veiligheid voor kinderen onder de aandacht brengt. Het door Melania ‘geschreven’ boekje lijkt echter verdacht veel op een publicatie die de regering van president Barack Obama vier jaar geleden uitbracht.

Het boekje ‘Talking with Kids about Being Online’, dat Melania’s samen met de Federale Handelscommissie uitbrengt en dat tips geeft om online veiligheid voor kinderen te bewerkstelligen, lijkt op z’n zacht gezegd erg veel op een publicatie die vier jaar geleden onder Barack Obama door diezelfde commissie werd uitgebracht onder nagenoeg dezelfde titel ‘Net Cetera – Chatting with Kids About Being Online’.

Wie beide publicaties naast elkaar houdt, ziet bar weinig verschillen: de covers zien er hetzelfde uit, alleen de symbooltjes die een smartphone moeten voorstellen, zijn in Melania's versie een klein beetje veranderd zodat ze meer op iPhones lijken – ook binnenin zijn de telefoonsymbooltjes in Melania's versie aangepast.

Fun fact: The White House trumpets “Talking with Kids about Being Online" as "a booklet by First Lady Melania Trump and the Federal Trade Commission." Except for an intro, it's exactly the same thing Obama's FTC put out. pic.twitter.com/AEf6F0gBbt The Rude Pundit(@ rudepundit) link

Voorwoordje

In Melania’s versie heeft ze zelf een voorwoordje geschreven dat naast een foto van haar gedrukt is. “De lessen uit dit boekje kunnen kinderen helpen om bedachtzaam te werk te gaan”, schrijft ze. De topics die in beide boekjes aan bod komen, zijn hetzelfde, alleen heeft Melania er nog aan toegevoegd dat ouders “hun kinderen moeten aanmoedigen om met hen over pesten te praten.”

In 2016 werd Melania Trump ook beschuldigd van plagiaat, toen ze een toespraak hield voor de Republikeinse Nationale Conventie. Hele stukken van de speech waren overgenomen uit een toespraak van toenmalig first lady Michelle Obama.