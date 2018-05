Melania Trump opgenomen in ziekenhuis

14 mei 2018

21u43

Bron: Reuters

Melania Trump is voor verzorging opgenomen in het ziekenhuis. Ze zou kampen met een goedaardige nieraandoening, zo deelt haar woordvoerster vandaag mee. De Amerikaanse first lady zal de rest van de week in het hospitaal doorbrengen.