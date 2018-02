Melania Trump ontslaat beste vriendin uit haar team. Een rekening van 21 miljoen was er te veel aan avh

Bron: New York Times 0 De eerste medewerker die Melania Trump als first lady in haar team opnam, was Stephanie Winston Wolkoff, sinds jaar een dag een boezemvriendin. Maar nu lijkt de vriendschap bekoeld, want Melania zet Wolkoff zonder pardon aan de deur. Een rekening van 26 miljoen dollar (21 miljoen euro) was een beetje te gepeperd, vond Melania.

Melania Trump en Stephanie Winston Wolkoff zijn al jaren goede vriendinnen. Melania was in 2010 nog te gast op Wolkoffs verjaardagsfeestje voor haar veertigste verjaardag en sindsdien zetten de twee regelmatig samen de bloemetjes buiten. Toen Melania begin vorig jaar first lady werd, was Wolkoff de eerste die ze in haar team opnam. Als voormalige eventplanner voor het magazine Vogue nam ze vooral de organisatie van officiële evenementen voor het presidentiële koppel voor haar rekening.

Dure inauguratie

Eigenlijk liep het vanaf het prille begin van Trumps presidentschap fout voor Wolkoff, want een gepeperde rekening voor de organisatie van zijn inauguratie kost haar nu haar job. De planning van die inauguratie zou liefst 26 miljoen dollar (21 miljoen euro) hebben gekost. Volgens The New York Times was de inauguratie van Barack Obama maar half zo duur, terwijl er veel meer volk opdaagde. Naar verluidt was Donald Trump woest over de dure rekening.

Wolkoff liet al weten dat ze hoopt om Melania nog in een informele rol van dienst te kunnen zijn. Ze benadrukt ook dat ze fier is op haar werk bij de planning van de inauguratie.

