Melania Trump laat eeuwenoude magnolia, die al 38 presidenten zag komen en gaan, verwijderen voor Witte Huis Annabel van Gestel

14u56

Bron: AD.nl 3 AP De magnolia aan de linkerkant, pal voor het Witte Huis, zal deze week worden verwijderd. First Lady Melania Trump heeft opdracht gegeven een eeuwenoude boom weg te halen voor het Witte Huis. Dat doet ze op advies van een Amerikaanse onderzoeksinstantie van het milieu. Die concludeerde dat de magnolia te ziek en beschadigd is om nog te blijven staan.

Het gaat om de historische Jackson Magnolia die al sinds begin negentiende eeuw voor het Witte Huis staat. Het is dan ook de oudste boom op het terrein van de presidentiële woning. Specialisten van de onderzoeksinstantie United States National Arboretum werden ingeschakeld om het lot van de boom te bepalen. In hun rapport is te lezen dat de boom volledig afhankelijk is van kunstmatige ondersteuning. Zonder de kabels en de steunpilaren zou de boom al jaren geleden zijn omgevallen. Zelfs met de kabels begint de boom uit elkaar te vallen.



De uiteindelijke beslissing lag bij Melania Trump. Zij heeft op basis van het rapport de knoop doorgehakt en zal de boom van bijna twee eeuwen oud deze week nog laten verwijderen. Een woordvoerster van de first lady liet weten: "De rapporten hebben haar (Melania Trump, red.) ervan overtuigd dat er alles aan is gedaan om de historische boom te behouden. Ze was bezorgd om de veiligheid van bezoekers en van leden van de pers, die regelmatig bij de boom staan."

President Andrew Jackson liet de magnolia een paar dagen na zijn inauguratie in 1828 planten ter ere van zijn overleden vrouw. Hij had een stek van haar favoriete boom meegenomen vanaf de familieboerderij in de staat Tennessee. Sindsdien heeft de boom 38 presidenten meegemaakt. Een nieuwe magnolia zal geplant worden op dezelfde plek.

ANP First Lady Melania Trump.