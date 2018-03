Melania Trump kwam als Sloveens model VS binnen met 'Einstein-visum' voor mensen van "buitengewone bekwaamheid" jv

01 maart 2018

19u36

Bron: Washington Post 438 Het Sloveense model Melania Knauss - née Knavs, maar verduitst - vroeg in 2000 een verblijfsvergunning in de VS aan. Ze legde het toen aan met Donald Trump en zou later zijn vrouw worden. De bevallige Melania werd in 2001 aanvaard via een programma voor mensen van "buitengewone bekwaamheid". Dat onthult de Washington Post en de krant stelt zich daar vragen bij.

Begin deze eeuw was de strafste verdienste de Sloveense Melania Knauss als model dat ze in de beruchte bikini-editie van Sports Illustrated op een strand in haar string stond te blinken, met een opblaasbare walvis in haar armen. Ze prijkte ook nog op een reclamepaneel voor Camel-sigaretten op Times Square. En ze liep in Europa geregeld op de catwalks.

De Washington Post weet dat Knauss in maart 2001 haar green card kreeg via het eliteprogramma EB1, "in het leven geroepen voor gerenommeerde academische onderzoekers, voor bedrijfsleiders van multinationals, of voor olympische atleten en Oscarwinnende acteurs, die 'blijk hebben gegeven van aanhoudende nationale en internationale lof'". Het programma kreeg de bijnaam 'Einstein-visum'.

Melania Knauss was in 2001 bij het gelukkige groepje van amper vijf Sloveense uitverkorenen die zo'n verblijfsvergunning wisten te bemachtigen. In totaal werd het Einstein-visum toegekend aan 3.376 immigranten, een fractie van de meer dan een miljoen uitgedeelde green cards in 2001. Het was Melania's eerste stap naar het Amerikaanse staatsburgerschap, en - zo bleek recent nog - waarschijnlijk ook naar dat van haar ouders. Iets wat president Donald Trump in november nog "kettingmigratie" noemde en al tweetend heftig verfoeide.

Gevraagd naar een reactie zei Melania Trumps advocaat, Michael Wildes, aan de Washington Post: "Mevrouw Trump was meer dan voldoende gekwalificeerd en erg geschikt". Wildes vindt het niet verwonderlijk dat er destijds maar vijf Slovenen via het EB1-visum aanvaard werden, omdat de vereisten heel streng zijn. De advocaat gaf de motivatie die de first lady destijds aanvoerde niet mee aan de krant, om privacyredenen. Het is dus onduidelijk op basis van welke bijzondere kwaliteiten Melania Trump haar visum uiteindelijk kreeg.