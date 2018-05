Melania Trump keert terug naar Witte Huis na nieroperatie en Trump is daar zo blij mee dat hij haar naam verkeerd schrijft MV

19 mei 2018

18u37

Bron: Belga 2 Melania Trump is vandaag teruggekeerd naar het Witte Huis na een ingreep aan de nieren. De Amerikaanse First Lady heeft vijf dagen in het ziekenhuis doorgebracht.

De 48-jarige presidentsvrouw bracht de voorbije dagen door in het Walter Reed Medical Center in Bethesda, Maryland. Ze onderging er een heelkundige ingreep aan de nieren.

"Ze rust nu goed uit en heeft een goede moraal", zo zegt de woordvoerster van de First Lady. Ze bedankte ook de duizenden mensen die haar de voorbije dagen een bericht hebben gestuurd.

Ook president Donald Trump is blij met Melania's thuiskomst, zo blij zelfs dat hij haar naam in zijn tweet verkeerde spelde. "Geweldig om onze ongelooflijke First Lady terug te hebben in het Witte Huis. Melanie voelt zich goed en doet het goed. Bedankt voor jullie gebeden en wensen", tweette hij. Trump wiste daarop zijn tweet en plaatste een nieuwe, deze keer met de juiste naam.

MELANIE. I AM SCREAMING pic.twitter.com/5EPJDdgkAu David Mack(@ davidmackau) link