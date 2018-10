Melania Trump: “Ik ben het niet altijd eens met wat mijn man tweet” Redactie

07 oktober 2018

11u15

Bron: The Guardian, CNN 0 Melania Trump reist momenteel door Afrika, haar eerste soloreis als first lady van de Verenigde Staten. Trump verbaasde gisteren de meegereisde pers toen ze eerlijk zei dat ze het niet altijd eens is met wat haar man, president Donald Trump, tweet. "Ik zeg hem dat dan ook", voegde ze er nog aan toe.

Melania Trump heeft afgelopen week al een bezoek gebracht aan Ghana, Malawi en Kenia. Gisteren was het de beurt aan Egypte, waar ze onder andere de Sfinx van Gizeh heeft bezocht.

Het was na dat bezoek dat de first lady tegen de journalisten heeft gezegd dat zij en de president wel eens van mening verschillen. “Ik ben het niet altijd eens met wat hij tweet, en ik zeg hem dat dan ook", aldus Melania Trump. "Het is heel belangrijk voor mij dat ik kan uitdrukken hoe ik me voel."

“Ik heb mijn eigen stem en mijn eigen mening”, voegde ze er nog aan toe. “Ik geef hem mijn mening en advies. Soms luistert hij en soms niet. We zijn het niet altijd eens. Maar ik ben niet verkozen als president, hij wel."