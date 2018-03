Melania Trump haat het leven als presidentsvrouw: "Ze zijn precies de Kardashians geworden" IVI

22 maart 2018

15u11

Bron: People 2 Melania Trump heeft het niet naar haar zin als First Lady van de Verenigde Staten. De vrouw van president Trump zou "furieus" zijn over het feit dat haar leven door alle schandalen tegenwoordig 24/7 een tornado lijkt te zijn.

De schandalen blijven de familie Trump achtervolgen. De president zelf wordt door drie vrouwen aangeklaagd, de Rusland-affaire blijft aanslepen en het Witte Huis lijkt een komen en gaan van mensen. Zijn zoon, Donald Trump Jr., heeft onlangs ook de boekjes gehaald omdat hij gaat scheiden nadat hij een affaire had met een voormalige deelneemster van Celebrity Apprentice. En Melania Trump? Die houdt zich vooral afzijdig: geen commentaar en weinig publieke evenementen. Het liefst van al zou ze willen terugkeren naar "de rust en het eenvoudige leven dat ze had voor het Witte Huis". “Wat er nu gebeurt is exact wat ze niet wou”, zegt een bron dicht bij de presidentsvrouw tegen het Amerikaanse magazine People. “Ze zijn precies de Kardashians geworden: schandalen, scheiding, continu in de krantenkoppen.”

Tornado

Melania Trump vulde voor het presidentschap van haar man haar leven met “tennis, Pilates, lezen en de opvoeding van haar zoon Barron”, zo vertelde ze in september 2015 aan People. Ze hielp haar zoon met zijn huiswerk en voerde hem naar naschoolse activiteiten. Ze genoot van haar leven voordat Donald Trump president werd. “Ze kon doen wat ze wou en had haar familie dichtbij”, zegt de bron. Mevrouw Trump trok ook vaak naar Mar-a-Lago, terwijl haar man in New York bleef om te werken. “Niemand merkte haar twee jaar geleden op. Ze ging gewoon de dag door. Nu is het 24/7 een tornado. Ze haat het.”

Melania houdt bovendien van routine: vroeg in bed, vroeg opstaan, haar ding doen. De president, daarentegen, is altijd druk bezig. Er is geen tijd meer voor rustige privémomenten. “Ze zijn complete tegengestelden van elkaar. Deze levensstijl werkt niet voor haar", zegt de bron tegen People.

Introvert

De presidentsvrouw zou ook enorm introvert zijn. Ze houdt zich dan ook als First Lady eerder afzijdig. Ze gaat nu en dan wel naar een publiek evenement. Maar Melania voelt zich helemaal niet op haar gemak tijdens zulke momenten. In gesprekken met andere wereldleiders zal ze niet snel het woord nemen. "Ze heeft gewoon niet veel te zeggen. Onder haar vriendinnen wel natuurlijk, maar tijdens een staatsdiner met leiders? Niet echt."