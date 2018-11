Melania Trump eist ontslag van hoge regeringsmedewerkster SPS

13 november 2018

22u34

Bron: Belga 0 In een hoogst ongebruikelijke stap heeft de Amerikaanse first lady Melania Trump zich bemoeid met personeelszaken binnen de regering van haar echtgenoot Donald Trump. Ze wil dat de plaatsvervangende nationale veiligheidsadviseur, Mira Ricardel, wordt ontslagen. Volgens haar woordvoerster, Stephanie Grisham, vindt de first lady dat ze het niet langer verdient om voor het Witte Huis te werken". Ricardel is plaatsvervangster van de nationale veiligheidsadviseur, John Bolton.

Melania Trump is meestal erg terughoudend met publieke verklaringen of politieke uitspraken. Dat ze openlijk pleit voor het ontslag van een hoge regeringsvertegenwoordiger is des te opmerkelijker. Het Amerikaanse televisiestation CNN meldde dat Ricardel de afgelopen weken botste met het bureau van Melania Trump over organisatorische problemen rond de eerste buitenlandse solo-reis van de first lady naar Afrika.

Momenteel zijn verschillende hoge regeringsfunctionarissen bezorgd over hun baan. De Amerikaanse president Trump heeft nog maar enkele dagen geleden na de Amerikaanse Congresverkiezingen zijn minister van Justitie Jeff Sessions tot ontslag gedwongen. Volgens de Amerikaanse media zijn minister van Binnenlandse Veiligheid Kirstjen Nielsen en de stafchef van het Witte Huis, John Kelly, momenteel de andere kandidaten die wankel in het zadel zitten binnen de regering.