Melania Trump annuleert onverwacht reis naar Davos

23 januari 2018

15u43

Bron: CNN, The Independent 0 In de Zwitserse plaats Davos is het uitkijken naar de komst van Donald Trump. Wie erop gebrand was ook een glimp op te vangen van zijn eega, Melania Trump, is eraan voor de moeite. De Amerikaanse presidentsvrouw cancelde gisteren onverwacht haar trip naar Europa. En dat op hun huwelijksverjaardag, meldt The Independent.

Vorige week raakte bekend dat Melania haar man zou vergezellen naar het Wereld Economisch Forum, met staatshoofden, regeringsleiders en andere prominente gasten, in Zwitserland. Maar de first lady besliste op het laatste moment om de trip te annuleren.

Officieel luidt het dat Melania haar plannen heeft veranderd omwille van "organisatorische en logistieke problemen". Over welke problemen het gaat, wilde haar woordvoerster, Stephanie Grisham, niet kwijt. De beslissing werd gisteren openbaar gemaakt en zou erg last minute genomen zijn. Het presidentskoppel vierde diezelfde dag hun dertiende huwelijksverjaardag.

Even stond ook de reis van Trump zelf naar Zwitserland op de helling, door de zogenaamde 'government shutdown', maar die is (voorlopig) weer van de baan. "De delegatie van de president zal morgen vertrekken. De president zal later in de week vertrekken", citeert CNN de perschef van het Witte Huis, Sarah Sanders.