Melania probeert campagne Trump menselijk gezicht te geven: "Jullie staan niet alleen"

26 augustus 2020

07u06

De Republikeinse conventie is op de tweede avond opgeluisterd door Melania Trump. De echtgenote van president Donald Trump speechte vanuit de rozentuin van het Witte Huis en richtte zich daarbij vooral op de vrouwelijke kiezers. De first lady probeerde zo bij te dragen aan het imago van de Republikeinse Partij als hoeder van de traditionele Amerikaanse familie.

De aandacht was sterk gevestigd op Melania Trump, die er na haar toespraak op de vorige conventie van werd beschuldigd speeches van Michelle Obama te hebben geplagieerd. De presidentsvrouw sprak troostende woorden tot families die lijden onder de coronapandemie: “Jullie staan niet alleen” drukte zij hen op het hart, en beloofde dat haar echtgenoot "niet zou rusten tot hij al het mogelijke heeft gedaan om te zorgen voor iedereen die heeft geleden onder deze vreselijke epidemie". Ook sprak zij onder meer haar dank uit richting zorgmedewerkers.

Melania Trump verwees verder naar de onrust rond de rassenverhoudingen in Amerika door op te roepen tot een einde aan geweld en te zeggen dat mensen elkaar niet op basis van hun huidskleur moeten veroordelen. Het was een van de vele momenten tijdens de avond waarop de campagne het beeld van Donald Trump als vermeend sympathisant van racisten probeerde bij te stellen.

Radicaal links

Andere prominente sprekers sloegen een minder verzoenende toon aan. Trumps zoon Eric haalde net als de sprekers op maandag hard uit naar de Democratische kandidaat Joe Biden. De tegenstrever werd door meerdere sprekers als 'radicaal links’ bestempeld. Volgens Eric Trump weet Biden “niks van de Amerikaanse arbeider of Amerikaanse bedrijven”. Hij merkte ook op dat China over Biden heen zou lopen en noemde het "een enorme opluchting voor terroristen" als Biden verkozen zou worden. "Mijn vader zal voor jullie vechten", aldus Eric Trump.

Jeruzalem

Minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo prees vanuit Jeruzalem Trumps buitenlandbeleid. Pompeo zette zijn baas neer als iemand die weet hoe hij een goede deal moet sluiten en wees onder meer op Trumps toenadering tot Noord-Korea en de recente deal tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten, waarbij de Verenigde Staten bemiddelden. De bijdrage van Pompeo is omstreden, omdat de gedragscode van het ministerie verbiedt dat functionarissen zich lenen voor partijpolitiek.

Het thema van de avond 'land of opportunity' (land van kansen) kreeg onder meer vorm in een naturalisatieceremonie waarbij president Trump zelf aanwezig was. Vijf migranten van verschillende etnische achtergronden zworen daarbij trouw aan de VS en werden tot Amerikaans staatsburger gemaakt. Daarbij maakte Trump opnieuw gebruik van het Witte Huis als decor, iets dat in principe verboden is, omdat volgens experts presidentskandidaten geen gebruik mogen maken van regeringsgebouwen voor campagnedoeleinden.

Antisemitische tweet

Pijnlijk voor de Republikeinen was het schrappen van Mary Ann Mendoza van de sprekerslijst. Mendoza had op Twitter antisemitische complottheorieën verspreid, hetgeen des te pijnlijker was omdat Trump met zijn pro-Israëlische politiek de stemmen van evangelische christenen wil binnenhalen. Zij vormen een van de belangrijkste doelgroepen van Trump en de Republikeinen. Mendoza zou Trumps strenge migratiebeleid prijzen in haar bijdrage aan de conventie.

