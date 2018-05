Melania nog nooit zo populair en dat heeft ze vermoedelijk aan echtgenoot te danken KVDS

08 mei 2018

16u31

Bron: CNN 0 Bijna 6 op de 10 Amerikanen hebben een positief beeld van first lady Melania Trump. Dat blijkt uit een nieuwe poll van de Amerikaanse nieuwszender CNN. Nooit eerder deed ze beter. Ze geeft ook haar echtgenoot het nakijken, die nog nooit zo goed scoorde.

Het was exact 57 procent van de ondervraagden die vorige week aangaven dat ze positief stonden tegenover hun first lady. Dat is exact 10 procent meer dan in januari. 27 procent heeft een negatief beeld van haar. Opmerkelijk is dat ze zowel bij vrouwen (+13 procent) als bij Democraten (+15 procent) meer steun krijgt. Er zijn nu fors meer vrouwen die een positief beeld van haar hebben (54 procent) dan een negatief (30 procent). Bij de Democraten heeft de meerderheid wel nog altijd een negatief beeld van Melania: 40 procent versus 38 procent die een positief beeld heeft. Bij de Republikeinen steeg haar populariteit met 6 procent en bij mannen met 7 procent.

Sympathiefactor

Volgens de analisten van CNN zou de sympathiefactor kunnen spelen in de cijfers. De jongste maanden kwamen enkele schandaalverhalen aan de oppervlakte over de vermeende ontrouw van Donald Trump. Denk maar aan de zaak rond pornoactrice Stormy Daniels, die beweert een relatie te hebben gehad met Donald Trump toen Melania net bevallen was van hun zoon Barron.

De hele tijd bleef de first lady stil, maar ze liet wel haar onafhankelijkheid zien. Niet alleen door te weigeren om op sommige momenten zijn hand vast te houden, maar ook door bijvoorbeeld alleen te arriveren voor zijn State of the Union begin dit jaar. Dat deed geen enkele first lady eerder. Hetzelfde scenario toen ex-Playboymodel Karen McDougal plots beweerde dat ze in 2006 een intieme relatie had gehad met Trump. Ook toen weigerde Melania samen met haar man te reizen. De officiële uitleg was telkens dat er problemen waren met haar agenda en dat er logistieke hindernissen opdoken.

Hillary Clinton

Ter vergelijking: Hillary Clinton zag haar populariteit ook stijgen toen ze first lady was en de affaire van haar man en stagiaire Monica Lewinsky uitkwam. Beiden hadden in 1998 cijfers van iets meer dan 60 procent: die van Hillary stegen naar 66 procent, terwijl die van Bill daalden naar 51 procent.

De cijfers van Melania blijven evenwel nog altijd een beetje achter op die van haar onmiddellijke voorgangsters in dezelfde periode van de ambtstermijn van hun echtgenoten. Michele Obama kreeg toen de steun van 62 procent van de Amerikanen en Laura Bush zelfs van 67 procent.

De recentste rondvraag werd uitgevoerd tussen 2 en 5 mei bij 1.015 willekeurig gekozen Amerikanen. Er zit een foutenmarge op van 3,6 procent.