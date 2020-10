Melania noemt vrouw waarmee Trump haar bedroog “pornohoer” in stiekem opgenomen gesprek mvdb

06 oktober 2020

10u59

Bron: Business Insider 4 Kent u Stormy Daniels nog? De pornoster die zwijggeld kreeg uitbetaald door Donald Trumps voormalige advocaat Michael Cohen. In ruil moest ze zwijgen over haar seksuele contacten met de getrouwde en latere Amerikaanse president. Wat first lady Melania Trump van Daniels vindt, weten we door een stiekem opgenomen geluidsopname: “the porn hooker”, “de pornohoer”.

De opname is het werk van Melania’s voormalig adviseur Stephanie Winston Wolkoff. Deze (ex-)vertrouwenspersoon nam achter de first lady’s rug verschillende gesprekken op. Een van de fragmenten is maandagavond uitgezonden in Mea Culpa, een podcast van Trumps fixer Cohen. Die kreeg in november 2018 drie jaar gevangenisstraf voor illegale handelingen. Door de coronapandemie mag hij sinds midden april zijn resterende tijd thuis uitzitten en is hij aan het podcasten geslagen.

Trump trad in 2005 in het huwelijk met Melania en liep Stormy Daniels, die in het echt Stephanie Clifford (41) heet, een jaar later tegen het lijf op een golftornooi. Melania was toen zwanger. Daniels had verschillende keren seks met Trump en stemde enkele dagen voor de presidentsverkiezingen van 2016 ermee in om daarover te zwijgen. Ze kreeg door Cohen 130.000 dollar (zo’n 110.000 euro) zwijggeld uitbetaald.



De zaak kwam twee jaar later alsnog aan het licht, waardoor Stormy Daniels wekenlang voorpaginanieuws was. Iets wat de bedrogen Melania, inmiddels first lady, met lede ogen aanzag. In de opname deelt Melania Wolkoff mee dat “Annie Leibovitz (wereldberoemd fotografe, red.) de pornohoer heeft gefotografeerd”. “Ze (Daniels) zal in de editie van september of oktober te zien zijn. Google het en lees het.” Wolkoff, die tot een hartsvriendin van Melania was uitgegroeid, repliceert: “Shut the fuck up. Voor welk tijdschrift?” “Het dook gisteren op. Voor Vogue. Ze zal in Vogue staan. Annie Leibovitz heeft de foto’s gemaakt.”

Stormy Daniels heeft nog niet op de opname gereageerd. Ze deed haar relatie met Trump verder uit de doeken in de Vogue van augustus 2018. Wolkoff verspreidde vorige week al een geluidsopname van de first lady. Haar boek ‘Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady’ verscheen vorige maand in de Amerikaanse boekhandels.