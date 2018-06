Melania lijnrecht tegenover Donald Trump: "Families mogen niet gescheiden worden" Robyn Samsom

17 juni 2018

22u12

Bron: AD.nl 43 Melania Trump heeft weer van zich laten horen. Haar statement staat lijnrecht tegenover het beleid van haar man, president Donald Trump. "Mevrouw Trump haat het om kinderen van hun families gescheiden te zien worden."

Het bericht werd door de woordvoerder van Melania Trump, Stephanie Grisham, naar buiten gebracht. Het is een reactie op een vraag van journalist Kate Bennett van CNN over de situatie van de kinderen bij de Amerikaanse grenzen. Die vraag werd gesteld omdat Trump afgelopen weken een 'zero tolerance' beleid afkondigde voor mensen die illegaal de Amerikaanse grenzen oversteken.

We moeten een land zijn dat regeert vanuit het hart. Melania Trump

Met het statement lijkt Melania Trump lijnrecht tegenover haar man en zijn beleid met betrekking tot immigratie te staan. "Mevrouw Trump haat het om kinderen van hun families gescheiden te zien worden en hoopt dat beide partijen eindelijk bij elkaar kunnen komen om een succesvolle reformatie van het immigratiebeleid te realiseren. Ze gelooft dat we een land moeten zijn dat de wetten volgt, maar ook een land dat regeert vanuit het hart", aldus Grisham in een verklaring aan The Hill.

Door het 'zero tolerance' beleid kunnen families die illegaal de Amerikaanse grens over zijn gestoken in sommige gevallen uit elkaar worden gehaald.

