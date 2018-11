Melania krijgt haar zin: veiligheidsadviseur moet veld ruimen na beklag first lady Redactie/IB

15 november 2018

04u14

Bron: ANP, AD, Washington Post 0 Veiligheidsadviseur Mira Ricardel krijgt een nieuwe functie binnen de Amerikaanse regering. Dat meldt Trumps woordvoerster Sarah Huckabee Sanders. Eerder deze week drong first lady Melania Trump aan op haar vertrek uit het Witte Huis. Welke functie Ricardel krijgt, is niet bekend gemaakt.

Melania Trump zou zich slecht behandeld voelen door Ricardel, die nauw samenwerkt met nationale veiligheidsadviseur John Bolton. De spanning zou samenhangen met de Afrika-reis van de presidentsvrouw. Tijdens die reis was er onder andere geruzie over zitplaatsen in het vliegtuig. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Volgens The Washington Post botst Ricardel wel vaker met medewerkers. Welke functie ze nu krijgt, is niet bekendgemaakt.

Het kantoor van de first lady stelde kort na de reis in een verklaring dat Ricardel “niet langer een eervolle positie in dit Witte Huis verdient”. Dit was een uitzonderlijke stap; de first lady heeft zich nooit eerder openlijk bemoeid met het personeelsbeleid van haar man. Eerder zou Melania al achter gesloten geklaagd hebben over Ricardel tegen zowel haar man als tegen stafchef John Kelly. De positie van Ricardel werd na de verklaring van Melania's woordvoerder onhoudbaar.

Veranderende inner circle

Kelly zelf zou ook uit de gratie zijn bij de president, evenals minister van Binnenlandse Veiligheid Kirstjen Nielsen. De inner circle rondom Trump wordt mede gekenmerkt door een hoog aantal vertrekkende en ontslagen medewerkers. Zo is Bolton na Michael Flynn en H.R. McMaster al de derde nationale veiligheidsadviseur.

Na het vertrek deze week van Jeff Sessions is Trump toe aan zijn vierde minister van Justitie sinds zijn aantreden. John Kelly zou na Reince Priebus de tweede stafchef zijn die onder Trump het veld moet ruimen.