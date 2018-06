Melania brengt verrassingsbezoek aan Amerikaans-Mexicaanse grens FIRST LADY WIL MIGRANTENKINDEREN ONTMOETEN HA

21 juni 2018

18u38

Bron: Belga 0 De Amerikaanse first lady, Melania Trump, brengt vandaag een verrassingsbezoek aan de grens met Mexico tegen de achtergrond van de crisis die is ontstaan rond het scheiden van kinderen van hun ouders die illegaal die grens zijn overgestoken.

Haar vliegtuig is in Texas geland, melden meerdere Amerikaanse media. President Donald Trump heeft het bezoek bevestigd. De first lady wil migrantenkinderen ontmoeten en "faciliteiten" bezoeken, zegt haar kabinet. Het gaat in het bijzonder om een detentiecentrum voor kinderen tegen de zuidelijke grens. "Ze wil zien wat het in werkelijkheid is", citeert CNN een woordvoerster van de presidentsvrouw.