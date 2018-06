Melania bezoekt kinderen bij Mexicaanse grens, maar tekst op haar jas trekt alle aandacht: "I really don't care, do you?" HA

21 juni 2018

21u00

Bron: Daily Mail, Belga 5 De Amerikaanse first lady, Melania Trump, is onaangekondigd naar de grens met Mexico gereisd. Ze bezocht er onder andere een opvangcentrum voor kinderen van illegale immigranten die gescheiden werden van hun ouders na aankomst in de VS. De presidentsvrouw vertrok vanop een legerbasis in Maryland en daarbij waren alle ogen gericht op de tekst op haar jas.

"I really don't care, do u?" ('Het kan mij echt niet schelen, en jou?', nvdr) stond op het kledingstuk, dat voor 39 dollar te koop is bij Zara. Op sociale media wordt ontzet gereageerd op die vestimentaire keuze. Volgens een woordvoerder zit er echter geen verborgen boodschap achter de tekst. "Het is een jas. Ik hoop dat de media na dit belangrijke bezoek aan Texas niet zullen focussen op haar kleding."

Opvangcentrum

Tijdens de vlucht verruilde Melania de jas voor een crèmekleurig exemplaar. De presidentsvrouw landde om 17.50 uur Belgische tijd in de gietende regen in McAllen in Texas, waar ze onder andere een detentiecentrum bezocht waar momenteel 55 kinderen tussen 5 en 17 jaar oud vastzitten. "Ze wil zien wat het in werkelijkheid is", citeerde CNN een woordvoerster van de presidentsvrouw.

De kinderen, afkomstig uit Honduras en El Salvador, zijn door de Amerikaanses autoriteiten van hun ouders gescheiden. Anderen kwamen als niet-begeleide minderjarige aan. Melania informeerde hij het personeel naar de gezondheidstoestand van de kinderen en de condities waarin ze vertoeven.

Gezinshereniging

In het opvangcentrum heeft ze de sociale werkers bedankt voor hun "hard werk, mededogen, en vriendelijkheid", aldus haar kabinet. De first lady heeft ook gevraagd hoe zij kan helpen de kinderen "zo snel mogelijk" met hun gezin te herenigen. Melania zal later vandaag ook een centrum van de grenspolitie en de douane bezoeken. Ze "wil er meer horen hoe de regering kan voortbouwen op de reeds bestaande inspanningen om kinderen met hun gezin te herenigen."

Toenemende kritiek

Gisteren zei Trump zelf dat zijn dochter Ivanka en zijn echtgenote in de bres waren gesprongen voor de honderden kinderen die van hun onwettig ingeweken ouders zijn gescheiden. De president ondertekende daarna, na toenemend protest, een decreet om een einde aan die praktijk te maken en de weg vrij te maken voor gezinshereniging. Tegelijk zei hij vast te houden aan zijn beleid van nultolerantie inzake illegale immigratie.

Een aantal dagen geleden had Melania nog openlijk het beleid van haar man bekritiseerd. De vier nog levende first ladies traden haar bij. Het bezoek aan de grens was al gepland voor de Republikeinse miljardair het decreet ondertekende. President Trump bevestigde het bezoek, maar heeft zijn vrouw niet gestuurd. Melania zou zelf het initiatief hebben genomen om het detentiecentrum een bezoek te brengen.