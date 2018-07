Meisjes tussen 7 en 18 jaar misbruikt in opvangcentrum in India

28 juli 2018

In een opvangtehuis in Muzaffarpur, in het oosten van India, zijn 34 meisjes seksueel misbruikt. Dat blijkt uit een medisch rapport dat de politie heeft ontvangen.