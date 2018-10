Meisjes tussen 11 en 17 jaar gedrogeerd en verkracht met plastic zak als condoom in Engeland: daders krijgen zware celstraffen HA

19 oktober 2018

18u46

Bron: DPA 31 In Groot-Brittannië is een bende van 20 mannen veroordeeld tot hoge celstraffen wegens het systematische seksuele misbruik van 15 meisjes. De leider van de bende verdwijnt zeker 18 jaar achter de tralies. Andere verdachten kregen tussen de 5 en 18 jaar gevangenis.

De slachtoffers waren tussen 11 en 17 jaar oud en wonen in de stad Huddersfield, tussen Leeds en Manchester, en omgeving. Met alcohol en drugs zorgden de mannen ervoor dat de tieners, die met een moeilijke jeugd af te rekenen hebben, meegaand werden.

Zwanger

De slachtoffers werden misbruikt op feestjes, parkings en in een biljartzaal. Ze werden gelokt met complimenten, cadeaus en ritjes met de auto. De bendeleden hanteerden bijnamen zoals 'dracula', 'beastie' en 'bully' en gebruikten plastic zakjes als condooms. Sommige meisjes geraakten zwanger.



De 35-jarige leider van de bende kreeg levenslang, wat in de praktijk ten minste achttien jaar in de gevangenis betekent. Hij werd schuldig bevonden aan 54 delicten, waaronder tal van gevallen van kinderverkrachting.



Volgens de krant The Guardian zei rechter Geoffrey Marson dat de schandalige behandeling van de vijftien meisjes alles te boven ging wat hij tot dusver in zijn loopbaan had gezien en gehoord. De “langdurige, onophoudelijke en onmenselijke” kwelling van de meisjes staat “bovenaan de schaal van gemeenheid”, was het oordeel van Marson. “Het leven van deze kinderen is geruïneerd.”

Straf

De strafmaat was navenant, zeker voor de hoofddader. Zijn kompanen gaan vijf tot achttien jaar de cel in. Een viertal krijgt zijn straf op 1 november te horen. Het vonnis was al eerder geveld, maar vandaag kwamen de details naar buiten.