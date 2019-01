Meisjes die omkwamen in Poolse escape room hadden geen schijn van kans: deurklink was afgeschroefd

09 januari 2019

Voor de slachtoffers van de brand in een escape room in Polen was er geen uitweg meer, zo zegt het openbaar ministerie in Polen. "De deurklink aan de binnenkant van de deur was eraf geschroefd en was weggeborgen.”