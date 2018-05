Meisje zit maandenlang in rolstoel. Maar als date haar ophaalt voor schoolbal, komt ze met geweldige verrassing HR

Bron: New York Post, The Sun 0 Een emotioneel moment. Nadat ze al meer dan tien maanden in een rolstoel zat, bezorgde studente Morgan haar date een prachtige verrassing. Toen Tarik haar voor het schoolbal kwam ophalen, zette ze opnieuw haar eerste stapjes.

De studente, Twitter-gebruikster Morgan (@aeonianlife), deelde de beelden zelf via sociale media. Het meisje uit Texas zat de afgelopen 10 maanden in een rolstoel. Ze leed aan een conversiestoornis als gevolg van een operatie. Toen haar date Tarik haar kwam ophalen voor het schoolbal, besloot ze om de avond nog net dat tikkeltje extra te geven. De beelden tonen hoe iemand de deur opent als Tarik komt aanbellen. Nog voor hij de kans krijgt om iets te zeggen, ziet hij zijn date, in haar prachtige baljurk, langzaam maar zeker naar zich toe stappen. De jongen kan nauwelijks geloven wat hij ziet. Naar eerst even perplex te staan, loopt hij naar haar toe. "Hoe deed je dàt?" vraagt hij. Een conversiestoornis is een psychische aandoening die zich op verschillende manieren kan uiten. De meest voorkomende zijn verlamming van de ledematen, problemen met gezicht of gehoor, vermindering van de zintuiglijke waarneming en verlies van het spraakvermogen.

De video lijkt veel mensen te raken. Sinds hij op 28 april op Twitter werd geplaatst, zijn de beelden al meer dan 13 miljoen keer bekeken. Morgan deelde later ook nog enkele foto's van de speciale dag waarin ze haar date knuffelde.

