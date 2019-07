Meisje verbrandt zich in Starbucks aan gloeiend hete thee onder haar arm: 85.000 euro schadevergoeding Sven Van Malderen

02 juli 2019

13u27

Bron: The Sun 1 Demi Mooney was twaalf jaar oud toen ze zwaar verbrand raakte door een gloeiend hete thee van Starbucks. Nu -bijna vijf jaar later- is een juridische schikking uit de bus gekomen. De koffieketen legt 85.000 euro op tafel om het doorstane leed te vergoeden.

Mooney had samen met haar grootmoeder in Dublin drie items gekocht. De frappuccino hield ze in haar linkerhand, een koekje in haar rechterhand en de thee hield ze geplet tussen haar elleboog en haar ribbenkast. Door de druk spatte de gloeiend hete drank echter over haar lichaam, met permanente littekens tot gevolg.

Een dokter en een verpleegster die toevallig aanwezig waren, dienden de eerste zorgen toe. Het meisje heeft daarna talloze behandelingen moeten ondergaan, waaronder ook plastische chirurgie. “Maar als we nu nog meer zouden proberen, bestaat het risico dat we de situatie verergeren”, laat de behandelende arts weten.

Plateau

Demi’s moeder legt alle verantwoordelijkheid voor het ongeval bij het personeel van Starbucks. Zij hadden maar een plateau moeten geven, vindt ze. “Ze zagen toch ook dat het een kind was?” Mooney is nu verplicht om altijd lange mouwen te dragen, anders vreest ze gepest te zullen worden.

Starbucks toont zich bereid om een schadevergoeding van 85.000 euro op tafel te leggen, een som waar de moeder van Demi zich mee kan verzoenen. “Als de zaak daadwerkelijk voor het gerecht gekomen was, zou een gelijkaardige straf uitgesproken geweest zijn”, klinkt het in juridische middens.