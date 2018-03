Meisje van wie dokters zeiden dat ze haar eerste verjaardag niet zou halen, sterft op 11-jarige leeftijd IB

20 maart 2018

07u39

Bron: nzherald.co.nz 1 In Nieuw-Zeeland is een meisje op 11-jarige leeftijd overleden van wie de dokters niet verwachtten dat ze haar eerste verjaardag zou halen. Brennagh McKay koos uiteindelijk zelf haar sterfmoment.

Toen Brennagh negen maanden was, stelden de dokters vast dat ze trisomie 18, had, een zeldzaam genetisch effect waardoor ze drie in plaats van twee 18-chromosomen had. Doktoren vertelden haar ouders dat ze haar eerste verjaardag waarschijnlijk niet zou halen.

Toch was het meisje een langer leven gegund, al bracht ze die ‘extra tijd’ veelal in ziekenhuizen door. Het kind kreeg talloze behandelingen en moest zeven grote operaties overgaan. Toen ze zeven was werd drie kwart van haar darmstelstel verwijderd, waarna ze aan de beademing moest. Daardoor kon Brennagh ook niet praten en had ze een methode ontwikkeld waarbij ze haar eigen handen én die van de persoon met wie ze aan het communiceren was, gebruikte om duidelijk te maken wat ze wilde zeggen.

Ziel

Haar moeder Kathleen McKay deelde het verhaal van haar dochtertje op sociale media, waardoor mensen over de hele wereld zich haar lot aantrokken. Toch overleed het meisje nog vrij onverwachts thuis op 17 maart. Haar moeder had haar juist gevoed, toen ze even de kamer verliet. “Een paar minuten later riep mijn zoon dat hij dacht dat Brennagh dood was”, vertelt McKay aan de Nieuw-Zeelandse media. Het was niet de eerste keer dat haar zoon dacht dat zijn zusje gestorven was, aangezien het meisje soms in een ‘dagdroom’-staat verzeild raakte waarbij ze nergens meer op reageerde. Deze keer was het echter anders. “Ik keek naar haar en nam haar hand vast. Ze voelde koud aan, maar ze had het wel vaker koud. Ik probeerde haar wakker te maken, maar dat lukte niet. Toen wist ik dat ze overleden was…”

"Eindelijk vrij"

Haar man probeerde zijn dochtertje nog te reanimeren, maar Kathleen vroeg hem om te stoppen. “Ik heb altijd al geweten dat ze haar eigen tijd zou kiezen om te gaan. We waren niet aan het wachten tot zij klaar was om te gaan: zij wachtte tot ik klaar was om haar te laten gaan”, zegt de emotionele moeder. “Ik geloof niet in de dood. Ik geloof dat we zielen zijn met lichamen. Niet lichamen met zielen. De ziel is er altijd en onze geliefden zijn altijd bij ons. Ik ben zo blij voor haar. Blij dat ze eindelijk vrij is.”