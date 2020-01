Meisje van school gestuurd vanwege taart in regenboogkleuren: “Directie denkt dat ze lesbisch is” Sven Van Malderen

30 januari 2020

Bron: ABC News 2 In de Verenigde Staten is ophef ontstaan rond de seksuele geaardheid van een vijftienjarig meisje. De ouders van Kayla Kenney beweren dat hun dochter van een christelijke school gestuurd werd omdat ze poseerde naast een verjaardagstaart in de regenboogkleuren. Daarbij droeg ze ook nog een regenboogtrui. “De directie denkt blijkbaar dat Kayla lesbisch is, maar dat is helemaal niet zo”, klinkt het bij ABC News. Het gezin stapt nu naar de rechter om hun gelijk te halen. Volgens de school was er echter meer aan de hand dan enkel die ene foto.

Op de Whitefield Academy in Louisville (Kentucky) gelden strikte regels. “We leiden al 43 jaar leerlingen op in een omgeving waar christelijke waarden centraal staan”, klinkt het. “Alle ouders die bij ons komen aankloppen, weten op voorhand welke levensstijl we van hun kinderen verwachten.”

“Privacy geschonden”

Een warm hart voor holebi’s hoort daar duidelijk niet bij. “Onze dochter is geschorst omdat verondersteld wordt dat ze lesbisch is”, staat in de aanklacht van Kimberly Alford en Mike Kenney te lezen. “Volgens de school zou het lastig worden om op die manier het uiteindelijke doel -leven zoals Christus- te halen. Whitefield heeft de privacy van Kayla geschonden en haar zwartgemaakt. Ze kreeg zware emotionele druk opgelegd.”

De beschuldiging klopt volgens Alford ook niet. “Die taart had niets met haar seksuele geaardheid te maken. Kijk de bestelling maar na: we vroegen enkel een fleurig geheel, in verschillende kleuren. Mijn dochter is niet lesbisch.”

“De druppel te veel”

Volgens de school heeft de studente in de voorbije twee jaar wel vaker inbreuken gepleegd tegen het reglement. Dit nieuwe incident was kortom de druppel te veel. “In de herfst hebben we haar een laatste waarschuwing gegeven. Helaas is ze er niet in geslaagd te gehoorzamen. Dat is de reden waarom ze nu geschorst werd.”

Wat Kayla precies op haar kerfstok had, wil de school niet vertellen. “Ze hebben haar op de vingers getikt vanwege haar gedrag”, stelt Alford. “Blijkbaar spijbelde en vapete ze, maar feit blijft dat ze nu geschorst is omdat ze lesbisch zou zijn. En dat kan niet door de beugel. De decaan gaf haar zelfs een boek met de titel ‘Gay Girl, Good God’.” Hiphopster Jackie Hill-Perry doet daarin uit de doeken hoe ze evolueerde van lesbienne naar diepgelovige christen.