Meisje van amper 14 vecht niet terug, dus geen verkrachting, zegt Spaanse openbare aanklager PVZ

05 juli 2019

12u23

Bron: TheIndependent 26 Zes jonge mannen staan in Spanje terecht in een rechtszaak voor de verkrachting van een 14-jarig meisje. De openbare aanklagers oordelen echter dat er geen sprake is van verkrachting omdat het meisje, op het moment van de feiten dronken en onder invloed van drugs, zich niet fysiek verzette.

In oktober 2016 werd een 14-jarig meisje in Manresa, een stad in het noordoosten van Spanje, slachtoffer van seksueel geweld door zes jonge mannen. Ze namen het slachtoffer mee naar een verlaten fabriek en verkrachtten haar daar elk om beurt terwijl een zevende man toekeek, zo luidt de aanklacht. De advocaat van het slachtoffer wees op de ernst van de feiten en eiste een beschuldiging van groepsverkrachting met een straf van 15 tot 20 jaar voor de daders.

De openbare aanklagers daarentegen zijn van mening dat er geen sprake is van verkrachting omdat het meisje, hoewel ze ook geen toestemming gaf, zich niet zichtbaar verweerde. Het slachtoffer was op het moment van de feiten onder invloed van alcohol en drugs en toonde geen fysiek verzet. Volgens de openbare aanklagers gaat het daarom om seksueel geweld, waar een maximumstraf van 12 jaar opstaat.

Het slachtoffer krijgt maandag nogmaals de kans haar getuigenis brengen in de rechtbank in een poging om de daders toch te veroordelen voor verkrachting.

Geen verzet, geen verkrachting

De zaak doet in Spanje opnieuw de discussie opleven over de dubbelzinnige wetten omtrent verkrachting. Volgens de Spaanse wet is er namelijk enkel sprake van verkrachting wanneer het slachtoffer zich zichtbaar verzet en dus duidelijk maakt dat het seksueel contact ongewenst is. Wanneer een slachtoffer zich niet verzet, zou er impliciet toestemming worden gegeven.

Die redenering is volgens experts problematisch. Het is namelijk niet ongewoon dat een slachtoffer “onvrijwillige verlamming” ervaart als psychologische en fysiologische reactie op seksueel misbruik. Ook slachtoffers onder invloed zijn vaak niet in staat zich te verzetten.

Niet de eerste keer

De rechtszaak doet denken aan een vergelijkbare groepsverkrachting op een Spaans tienermeisje in 2016. In die zaak oordeelde de rechtbank in 2018 dat er geen sprake was van verkrachting omdat het slachtoffer zich niet verzette. Als reactie daarop waren er gedurende meer dan een jaar verscheidene verhitte protesten met duizenden demonstranten. Uiteindelijk verhoogde het Hooggerechtshof vorige maand de gevangenisstraf en luidde het vonnis dat het toch om verkrachting zou gaan omdat het slachtoffer op het moment van de feiten simpelweg te bang was geweest om te reageren.