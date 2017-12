Meisje van 2 per ongeluk doodgeschoten door familielid in VS EB

10u33

Bron: ANP 0 Thinkstock Het fatale ongeluk gebeurde na een jachtpartij. Een tweejarig meisje is per ongeluk doodgeschoten in het Amerikaanse plaatsje Ballard (Utah). Dat gebeurde volgens de politie toen een oudere broer of zus afgelopen weekend een rondslingerend vuurwapen pakte, berichten Amerikaanse media.

Het wapen was eerder meegenomen tijdens een jachtpartij en stond nog tegen een muur in het ouderlijk huis van het meisje. Het slachtoffer was bezig met haar speelgoed toen het andere gezinslid het wapen pakte om het te verplaatsen. Daarop ging het wapen af.

De ouders brachten de peuter direct naar het ziekenhuis, maar de hulp mocht niet meer baten. Omwonenden vertelden dat het getroffen gezin erg overstuur is. De politie maakte het geslacht en de leeftijd van de schutter niet bekend.

