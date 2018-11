Meisje van 15 jaar uit Roosendaal sinds zondagavond vermist Tom van der Meer

06 november 2018

23u08

De politie is in de buurt van Roosendaal, dat net over de Belgische grens ligt, al twee dagen op zoek naar de 15-jarige Tessa Matthijsen. Het meisje verdween zondagavond rond 22 uur en is sindsdien niet meer gezien.

De Nederlandse politie maakt zich zorgen over de verdwijning en verspreidde daarom dinsdag deze foto. Ook is bekendgemaakt welke kleding Tessa droeg toen ze verdween. Ze is vanuit haar huis in Roosendaal vertrokken met een biker-model leren jasje, een blauwe jeansbroek en witte sneakers van Nike, waarop het logo roze is. Tessa zou ook te herkennen zijn aan een blokjesbeugel in haar mond. Ze is thuis in Roosendaal te voet vertrokken.