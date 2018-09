Meisje van 12 tweede slachtoffer van haai in 24 uur bij toeristische Whitsundayeilanden jv

20 september 2018

07u46

Bron: news.com.au 0 Enkele uren nadat een haai een 46-jarige vrouw zwaar verwond had bij de Australische Whitsundayeilanden, zou ook een twaalfjarig meisje aangevallen zijn door een haai. Een reddingshelikopter moest opnieuw uitrukken naar Cid Harbour. De archipel Whitsundays ligt centraal in het bekende Great Barrier Reef en is een toeristische trekpleister.

Justine Barwick uit Tasmanië was tijdens haar jaarlijkse vakantie met haar echtgenoot en enkele vrienden op de Whitsundayeilanden gisteravond bij een jacht aan het snorkelen, toen een haai haar plots aanviel in Sawmill Bay bij Cid Harbour. De haai beet een serieus stuk uit haar been. Een spoedarts die in de buurt was, John Hadok, diende mee de eerste zorgen toe, samen met Barwicks vrienden. Ze konden het hevige bloeden stelpen en redden zo het leven van de 46-jarige Tasmaanse.

De vrouw had ook geluk dat een reddingshelikopter toevallig op slechts een kwartier van haar verwijderd was. Maar de moeder van twee kinderen verloor enorm veel bloed en vecht na een chirurgische ingreep nog altijd voor haar leven in het ziekenhuis.

Ook het twaalfjarige meisje zou ernstige verwondingen aan haar been opgelopen hebben. Een haai heeft haar vandaag rond 13u40 plaatselijke tijd gebeten bij Whitehaven Beach, dezelfde regio als waar Barwick werd aangevallen. In dat deel van Australië is het acht uur later dan bij ons. De toestand van het slachtoffer is eveneens zorgwekkend. De politie kon nog niet bevestigen dat het om een meisje van twaalf zou gaan.

