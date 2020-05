Meisje valt medewerkster Blokker in Nederland aan omdat hoestende vader winkel uit moest Rachel van Kommer

17 mei 2020

10u48

Bron: AD.nl 0 Nadat een medewerkster van een Blokker-filiaal in het Nederlandse Wijk bij Duurstede een flink hoestende man vanwege de coronamaatregelen vroeg de winkel te verlaten, viel zijn dochter het personeel aan. Ze schold een medewerker uit, trok plukken haar uit haar hoofd en sloeg de vrouw ook in het gezicht.

Op 24 maart rond 10.00 uur 's ochtends komt een man met zijn dochter binnen in de Blokker in Wijk bij Duurstede. De man moet flink en veelvuldig hoesten. Vanwege de coronaregel dat mensen thuis moeten blijven als ze veel moeten hoesten, spreekt een medewerkster de man aan en verzoekt ze hem om de winkel te verlaten. Dat doet de man zonder morren.

Plukken haar

Maar zijn dochter laat het er niet bij zitten. Ze wordt agressief, scheldt de medewerkster uit en duwt uiteindelijk een ander personeelslid tegen een stelling aan. Als haar dan weer dringend wordt gevraagd de winkel te verlaten, slaat volgens de politie de vlam in de pan.



“Het gaat van kwaad tot erger. Een medewerkster krijgt de volle laag. Het meisje pakt de vrouw beet, trekt plukken haar uit haar hoofd en slaat haar vervolgens ook nog met de vuist in het gezicht,” aldus Joost Lanshage, woordvoerder van de politie Midden-Nederland in het opsporingsprogramma Bureau Hengeveld.

Waarschuwing

Omdat de politie vermoedt dat het meisje minderjarig is, hebben zij haar op de bewakingsbeelden die ze nu verspreiden onherkenbaar gemaakt. “Maar”, waarschuwt Lanshage, “mochten wij haar identiteit deze week niet kunnen achterhalen of mocht het meisje zich niet bij ons melden, dan laten we de beelden volgende week wel ongeblurd zien.”

