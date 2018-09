Meisje sterft op vliegtuig na allergische reactie: "Papa, help me! Ik kan niet meer ademen" SVM KVE

25 september 2018

13u19

Bron: Daily Mail 1 Natasha Ednan-Laperouse (15) had een broodje gekocht op de luchthaven van Heathrow. Ze checkte zoals altijd grondig de ingrediënten op de aanwezigheid van allergenen. Maar toen ze het broodje verorberde op het vliegtuig, ging het helemaal mis. Er bleek sesamzaad in te zitten en dat kostte haar het leven. Tijdens een hoorzitting kwamen haar laatste woorden aan het licht.

De feiten dateren al van twee jaar geleden, maar nu is er dus een hoorzitting bezig over de tragische zaak. De vader van het meisje, een Britse miljonair die speelgoedketen 'WOW Toys' uit de grond stampte, eist antwoorden.

Drie minuten nadat Natasha het broodje van keten 'Pret A Manger' had genuttigd op die noodlottige dag in juli 2016, werd ze onwel.

Het 15-jarige meisje uit Fulham besefte dat er iets aan de hand was toen ze rode bulten op haar huid begon te krijgen. Na twintig minuten ging het van kwaad naar erger. Haar vader diende haar een dosis EpiPen toe (een injectie in de spier voor noodsituaties; nvdr), maar ze begon te hyperventileren. Ook een tweede dosis bracht geen zoden aan de dijk.

Telefoon

Gisteren beschreef haar vader tijdens de hoorzitting hoe hij nog in allerijl de moeder van het meisje en haar broer opbelde en de telefoon tegen het oor van zijn stervende dochter hield zodat ze afscheid konden nemen van elkaar.

"Papa, help me! Ik kan niet ademen", zei ze nog vooraleer ze in het vliegtuig op de grond werd gelegd en van een beginnende arts een adrenaline-injectie kreeg toegediend. Haar vader suste haar door te zeggen hoeveel iedereen van haar hield. Maar haar toestand bleef razendsnel verslechteren.

Bewustzijn verloren

Intussen was ze het bewustzijn verloren en kreeg ze ook een hartstilstand. De piloot van British Airways vloog ondanks de reanimatiepogingen toch nog door tot Nice, een vlucht die in totaal een uur en vijftig minuten duurde. In een plaatselijk ziekenhuis werd Natasha diezelfde dag nog doodverklaard.

De kwestie die haar verwanten onder meer bezighoudt, is waarom de aanwezigheid van sesamzaad niet op het broodje stond vermeld.

Sesamzaad is inderdaad een van de veertien allergenen die volgens de Europese wet altijd vermeld moeten worden op het etiket. Alleen hoeft dat niet als het voedsel ter plekke bereid wordt en op diezelfde dag ook verkocht wordt, dan volstaat een waarschuwing op de rekken zelf. En zo is die cruciale info Natasha dus ontgaan. Het betekende haar dood.

De centrale vraag waarover experten zich moeten buigen is of ook de regels rond de affichering nog strenger moeten worden.

De hoorzitting is nog in volle gang.