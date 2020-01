Meisje sterft na groepsverkrachting op rijdende bus, daders in India veroordeeld tot ophanging SVM

07 januari 2020

14u42

Bron: Belga 0 Een rechtbank in het Indiase Delhi heeft vier daders van een groepsverkrachting in 2012 veroordeeld tot de doodstraf met ophanging. Dat melden lokale media. Het 23-jarige slachtoffer overleed dertien dagen na de verkrachting aan haar verwondingen.

De rechter besliste dat de vier veroordeelden opgehangen worden op 22 januari. "Mijn dochter zal gerechtigheid krijgen", zei de moeder van slachtoffer Asha Devi. Twee veroordeelden gaan in beroep, waardoor de executie uitgesteld kan worden.

Op 16 december 2012 werd het slachtoffer op een rijdende bus verkracht en geslagen door zes mannen. Ze werd later met haar vriend naakt op straat gedumpt en overleed enkele dagen later aan haar verwondingen. De verkrachtingszaak lokte globale verontwaardiging uit en er volgden massale protesten. Ondertussen werden de wetten verstrengd.

De daders hebben de afgelopen jaren al juridische stappen genomen tegen hun veroordeling. Nu zijn hun opties zo goed als uitgeput. Vorige maand verwierp het Hooggerechtshof het laatste herzieningsverzoek. Naast de vier ter dood veroordeelde mannen was een verkrachter ten tijde van het misdrijf minderjarig. Hij werd in tussentijd vrijgelaten. Een andere werd dood aangetroffen in zijn gevangeniscel.