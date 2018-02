Meisje op schoot van papa overleeft gruwelijke baarmoedermoord, daderes krijgt levenslang FT

03 februari 2018

11u48

Bron: ANP 0 Hartverscheurende foto uit de Verenigde Staten: vader Ashton Matheny houdt dochtertje Haisley snikkend vast. Hij heeft net te horen gekregen dat de vrouw die voor hem zit levenslang krijgt. Zij vermoordde vorig jaar op gruwelijke wijze zijn zwangere vriendin en sneed hun ongeboren baby - nu de kleine meid op zijn schoot - uit de baarmoeder.

De 38-jarige Amerikaanse Brooke Crews uit North Dakota moet levenslang achter de tralies en krijgt geen kans op vervroegde vrijlating. Dat vertelde de rechter haar gisteren nadat ze in augustus vorig jaar haar zwangere buurvrouw Savanna Greywind, toen 22, om het leven had gebracht. Meer nog: ze sneed de bijna voldragen baby in de buik van de vrouw - acht maanden zwanger - weg toen die stervende was.

Al die tijd loog Brooke tegen de speurders, tot in december. Toen werd het lichaam van de 22-jarige Savanna door kajakkers gevonden in een rivier. Ze was volledig in plastiek gewikkeld. De daderes kon bijgevolg niets anders dan bekennen dat ze haar buurvrouw eerst had gekidnapt, vervolgens had vermoord en haar baby had verwijderd. Uit het rapport van de rechtbank bleek dat Savanna was doodgebloed in een boerderij wat verderop. Daar vonden de speurders na verschillende zoektochten verdacht materiaal terug.

Opvallend genoeg werd het kindje levend en wel aangetroffen in het appartement van Brooke, dat ze samen bewoonde met haar 32-jarige vriend. De vrouw wilde de baby houden en daar ging haar levensgezel mee akkoord. Hij vertelde eerder al aan de onderzoekers dat hij op 19 augustus thuiskwam en hij zijn vriendin alle bloedsporen zag uitwissen in de badkamer. Hij vertelde de politie ook dat ze hem een babymeisje toonde: "Dit is vanaf nu onze baby. Dit is ons gezinnetje", zou Brooke gezegd hebben. Vervolgens gaf de man toe dat hij vuilniszakken met bloederige schoenen en handdoeken had weggedragen en bij het andere vuilnis in het appartementsgebouw had gezet. De man verschijnt in maart voor de rechter.

Toen Brooke gisteren haar straf aanhoorde, in oranje gevangenisplunje, bleef ze kalm. "Er bestaan geen excuses voor wat ik heb gedaan. Dit is niet voor rede vatbaar", las ze nog voor. De familie van het slachtoffer is tevreden met de straf, maar wees er nog op dat "deze daad het duivelse overschrijdt". "Ik heb niet het gevoel dat er ook maar één vonnis bestaat dat zwaar genoeg is om zoiets gruwelijks te bestraffen", zei de moeder van Greywind. De kleine Haisley is intussen bijna zes maanden oud.