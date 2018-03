Meisje neergestoken in middelbare school Amsterdam mvdb

08 maart 2018

10u37

Bron: ANP 5 Bij een steekpartij op een middelbare school in Amsterdam is een meisje gewond geraakt. Ze is door een medeleerlinge neergestoken, die door de politie is aangehouden.

Het slachtoffer is overgebracht naar een ziekenhuis. Volgens een woordvoerster van de politie is ze niet levensbedreigend gewond.

Wat er aan het steekincident op de school aan de Dubbelink in stadsdeel Zuidoost vooraf ging, is nog onduidelijk. Ook kon de zegsvrouw nog niets zeggen over de leeftijden van de meisjes.