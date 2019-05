Meisje met sikkelcelziekte beleeft dag van haar leven: met een koets en ‘eenhoorns’ naar de McDonalds Redactie

22 mei 2019

17u43

Bron: AD.nl 0 Aan het McDonald’s-wegrestaurant in het Nederlandse Vlaardingen passeerde vanmorgen een bijzondere klant. Een ruiter met zijn witte koets, voortgetrokken door twee witte paarden die verkleed waren als eenhoorns, nam een bestelling op voor een zevenjarig meisje en haar twee medereizigers.

Het meisje beleefde de dag van haar leven, ze werd in het zonnetje gezet door de stichting Make-A-Wish Nederland. Het goede doel bezorgt ernstig zieke kinderen een dag waarin hun wensen uitkomen. De dag begon in een hotel, waar een prinsessenjurk voor haar en een vriendin klaar lag.



Het meisje heeft sikkelcelziekte, een erfelijke vorm van bloedarmoede. Bij patiënten met deze ziekte is er iets mis met de rode bloedcellen, die verantwoordelijk zijn voor het vervoeren van zuurstof. De cellen horen een ronde vorm te hebben, bij sikkelcelziekte kunnen de cellen de vorm van een sikkel of halve maan krijgen. In het ergste geval kan dit voor opstoppingen zorgen, een zogenaamde ‘sikkelcelcrisis’, die kan lijden tot schade aan de organen of zelfs een beroerte.