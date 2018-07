Meisje met kinderwagen dodelijk aangereden door tgv mvdb

02 juli 2018

09u41

Bron: Var Matin 0 Een jonge vrouw is zondag om het leven gekomen toen ze in de Zuid-Franse gemeente Coursan werd aangereden door een tgv-hogesnelheidstrein. De vrouw duwde een kinderkoets voort met een kindje erin. De kinderwagen werd niet geraakt, het kind bleef ongedeerd.

Het meisje van wie de leeftijd niet bekend is, stak de sporen over aan een oversteekplaats voor voetgangers. Ze heeft wellicht de waarschuwingsgeluiden niet gehoord. De treinbestuurder luidde nog tevergeefs zijn claxon en probeerde te remmen, maar kon een aanrijding niet vermijden.

De jonge vrouw, wiens identiteit en leeftijd niet werden bekendgemaakt, was niet op slag dood. Ze werd nog per helikopter naar het ziekenhuis gevlogen, maar stierf aan haar verwondingen. Een onderzoek moet de omstandigheden van het ongeval nader bepalen. Het is niet duidelijk of het slachtoffer de moeder van het kindje was.