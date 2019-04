Meisje met Down (4) wordt doodgeslagen door mama’s vriend nadat ze hem had durven onderbreken Karen Van Eyken

03 april 2019

13u16

Adam Hughes (24) was vorig week maandagavond aan het babysitten op de vier kinderen van zijn vriendin in Californië toen het misging. De man werd razend toen de kleine Kylee, een meisje met Down, hem had onderbroken. Hij mishandelde het kind zo erg dat ze het niet zou overleven.

Na de mishandeling had hij het meisje met Down in bed gestopt. Toen hij enkele uren later een kijkje ging nemen, reageerde Kylee niet meer. Haar lipjes en vingertjes zagen blauw. Daarop belde hij naar zijn vriendin en moeder van het kind, Corinne Blake. Zij besloot om de hulpdiensten te verwittigen.

Kylee werd in allerijl naar het ziekenhuis gebracht in San Antonio. Daar stelden de artsen een ernstig hoofdtrauma vast. Het meisje vocht nog enkele dagen voor haar leven maar bezweek vrijdag aan haar verwondingen.

Zowel Hughes als Blake werden aanvankelijk gearresteerd op beschuldiging van kindermishandeling, maar na de dood van Kylee kreeg de vriend er nog een aanklacht wegens moord bovenop. Hij zit in de cel. Zijn vriendin is vrijgelaten na het betalen van een borgsom.

Hughes en Blake waren al twee jaar samen en sinds mei verloofd. De vrouw had vier kinderen uit een eerdere relatie.