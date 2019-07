Meisje gaat bij vader wonen na breuk ouders. Als die nieuwe vriendin krijgt, begint ware nachtmerrie KVDS

14 juli 2019

14u01

Bron: The Mirror, Daily Beast, AJC 7 Buitenland Een Amerikaans meisje dat door de rechter aan haar vader was toegewezen nadat haar ouders uit elkaar gingen, is op een gruwelijke manier aan haar einde gekomen. Emani Ross was nog maar een kleuter toen de nieuwe vriendin van haar vader zich tegen haar keerde. Terwijl de vrouw haar eigen twee kinderen verwende, werd het meisje geslagen en uitgehongerd. Haar nachtmerrie duurde tot ze 10 jaar was. Toen vond de politie haar uitgemergelde resten in een vuilnisbak.

Aanvankelijk leek alles nochtans goed te gaan. De beslissing van de rechter om het meisje uit Georgia aan haar vader toe te vertrouwen, was ingegeven door de verslaving van haar moeder. Hoewel de vrouw verscheidene keren probeerde om het hoederecht over haar dochter te krijgen, werd haar vraag telkens van de hand gewezen. Want bij haar vader zou Emani beter af zijn.

Nieuwe start

Dat was in het begin ook zo. Vader Eman nam een nieuwe start en leerde al snel kleuterleidster Tiffany Moss (35) kennen. Ze trouwden en kregen twee kinderen samen. Maar al snel werd duidelijk dat Tiffany haar stiefdochter niet op gelijke hoogte zette als haar biologische kinderen. Eigenlijk moest ze niets van het meisje hebben. En Emani werd een steeds grotere doorn in haar oog.





Toen Emani 6 jaar was – in 2010 – merkten haar leraars dat ze tekenen van mishandeling vertoonde. De sociale dienst werd erbij geroepen en dat resulteerde in een klacht tegen Tiffany. Die bekende dat ze Emani geslagen had met een riem omdat ze haar huiswerk niet gemaakt had, maar dat het “maar twee of drie keer” was voorgevallen. Ze kreeg van de rechter 5 jaar cel met uitstel. Maar daardoor raakte ze haar werk kwijt en dat verweet ze haar stiefdochter. Ze zwoer dat die zou boeten. (lees hieronder verder)

Tiffany besloot Emani van school te halen en thuis les te geven. Zo kon ze ongehinderd haar gang gaan. Het meisje probeerde verscheidene keren weg te lopen. Ze sliep in een nabijgelegen bos en toen ze daar gevonden werd, zei ze dat ze niet terug wilde “omdat haar stiefmoeder haar vastbond met riemen en onder koude douches zette”. Tiffany ontkende alles en aangezien er geen enkel bewijs was, werd Emani ervan beschuldigd dat ze alles verzonnen had en weer thuis afgezet.

Koekjes

Daar werd ze opgesloten in haar kamer en kreeg ze amper eten en drinken. Erger nog, Tiffany schepte er een duivels plezier in om lekkers klaar te maken voor haar man en twee andere kinderen en haar stiefdochter daar niets van te geven. De geur van versgebakken koekjes dreef dan de kamer binnen waar Emani uitgemergeld op bed lag en langzaam verhongerde. (lees hieronder verder)

Op 2 november 2013 liep plots een verontrustend telefoontje binnen bij het noodnummer. Een man vertelde dat zijn 10-jarige dochter gestorven was. De hulpdiensten gingen meteen naar de betrokken flat en vonden in een metalen vuilnisbak naast het gebouw het gedeeltelijk verbrande lichaam van een jong meisje. Het bleek om Emani te gaan. Maar wat was er precies gebeurd?

Eman werd in de boeien geslagen en niet veel later werd ook Tiffany – die naar haar moeder gevlucht was – opgepakt. Aanvankelijk verklaarde Eman dat Emani chemicaliën had ingeslikt en uit vrees in de problemen te komen door haar dood – Tiffany was nog altijd vrij onder voorwaarden en vreesde alles kwijt te raken – had het koppel geprobeerd om haar te laten verdwijnen. Al snel werd duidelijk dat van dat verhaal niets klopte. Toen ze stierf, bleek het meisje amper 14 kilogram gewogen te hebben, nog niet de helft van het normale gewicht van een meisje van haar leeftijd. (lees hieronder verder)

Daarop veranderde Eman zijn verhaal. Tiffany zou hem op 28 oktober gebeld hebben om te zeggen dat Emani dood was en hem overtuigd hebben om de hulpdiensten niet te bellen en te zeggen dat ze weggelopen was. Ze verstopten haar lichaam aanvankelijk in hun computerkamer en gingen verder met hun leven. Enkele dagen later zou Tiffany voorgesteld hebben om het lichaam “te cremeren”. Eman ging daarop een metalen vuilnisbak kopen, kolen en brandversnellers. Ze zetten hun kinderen in de wagen en reden met alle spullen en het lichaam van Emani naar een verlaten plek. Daar probeerden ze hun vreselijke plan uit te voeren, maar al na 5 minuten daagde het Eman dat het lichaam nooit volledig zou opbranden. Daarop namen ze haar weer mee naar huis.

Schuldgevoel kreeg al snel de bovenhand bij de man en de volgende dag belde hij toch de politie. Het koppel werd daarop beschuldigd van moord. Eman besloot in 2015 om tegen zijn vrouw te getuigen en schuld te bekennen. In ruil kreeg hij levenslang.

Honger

Het proces tegen Tiffany startte eerder dit jaar. De vrouw besloot zichzelf te verdedigen en verklaarde dat ze er rotsvast van overtuigd was dat God haar erdoorheen zou helpen. Tijdens het proces kreeg de jury gruwelijke verhalen te horen en vreselijke beelden te zien. Onder meer over hoe het meisje liggend in haar eigen uitwerpselen van de honger gestorven was. (lees hieronder verder)

Tiffany werd schuldig bevonden aan moord, een poging om dat te verhullen en kindermishandeling. Ze kreeg in april de doodstraf, maar reageerde niet toen het vonnis werd voorgelezen.

Vorige maand had ze haar dodelijk injectie moeten krijgen, maar de executie werd al meteen uitgesteld doordat er beroepsprocedures werden ingesteld.

Vragen

Intussen blijven er ook vragen komen over hoe het kan dat het meisje nooit de hulp kreeg die ze nodig had. Haar grootmoeder is ook een proces begonnen tegen de kinderbescherming en beweert dat die op de hoogte was van de verwaarlozing, maar niets deed.