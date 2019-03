Meisje dat na arrestatie door Amerikaanse grenspolitie overleed, stierf natuurlijke dood kv

30 maart 2019

01u38

Bron: Belga 0 Het zevenjarige meisje uit Guatemala dat in december na haar arrestatie door de Amerikaanse grenspolitie overleed, kampte met een streptokokkeninfectie. Dat blijkt uit een autopsierapport dat vrijdag werd vrijgegeven.

Jakelin Caal stierf nadat zij en haar vader door de Amerikaanse grenspolitie in het Texaanse El Paso werden opgepakt. De twee maakten deel uit van een groep die bestond uit zowat 160 migranten.

De vader werd met zijn dochter op 6 december op een bus gezet richting een bestemming op zo'n 90 minuten rijden. Bij aankomst zou het meisje al 40,9 graden koorts hebben gehad. Hulpverleners reanimeerden haar en ze werd met een luchttransport overgebracht naar het ziekenhuis waar ze twee dagen later overleed.



Volgens de Amerikaanse autoriteiten zou het meisje al dagen niets meer te eten of te drinken hebben gehad, maar advocaten van de familie betwisten dat.

Het overlijden van het meisje deed indertijd vragen rijzen over de manier waarop de grenspolitie vluchtelingen die vanuit Centraal-Amerika toekomen, behandeld. Enkele dagen nadien overleed bovendien ook een minderjarige jongen in gevangenschap in de VS.

Uit het autopsierapport blijkt nu dat het meisje met een infectie kampte die snel verergerde en die resulteerde in het uitvallen van verschillende orgaanfuncties. Het kind stierf een natuurlijke dood, luidde de conclusie.