Meisje (9) overleden door elektrocutie aan defecte lamp in zwembad LH

18 juli 2019

13u45

Bron: CBS, ABC News 0 In het Californische Citrus Heights, een voorstad van Sacramento, is een meisje overleden door elektrocutie in een zwembad. Het drama gebeurde zondag toen McKenzie Kinley aan het zwemmen was met vier andere kinderen. De hulpdiensten probeerden haar nog ter plaatse te reanimeren, maar ze stierf in het ziekenhuis.

Het tragische incident werd veroorzaakt door een zwembadlamp die moest hersteld worden en niet afgedekt was. Daardoor werd het meisje blootgesteld aan de stroom toen ze de lamp raakte. Er waren op het moment van het drama vier andere kinderen in het zwembad, onder wie het jongere zusje van het meisje en drie vriendjes. Zij raakten niet gewond.

Familie en vrienden beschrijven McKenzie als iemand die altijd zeer actief was en ervan hield om buiten te zijn. “Ze was geboren om in het water te zijn. Zwemmen, vissen en kamperen maakten haar gelukkig. Daar draaide haar leven om”, aldus haar vader aan CBS Sacramento. Daarnaast was McKenzie ook cheerleader, speelde ze voetbal en was ze MC voor de talentenjacht van haar school. “Ze was een aardig en liefdevol meisje en ze kon vrienden worden met iedereen die ze ontmoette”, vertelde een schoolgenoot.

Als we hadden geweten dat het zwembad een eenvoudige controle nodig had, zou ik vandaag mijn dochtertje nog hebben Mama Lisa

In een interview met de zender ABC News waarschuwen de aangeslagen ouders van McKenzie andere ouders voor een gelijkaardig drama. “Als we hadden geweten dat het zwembad een eenvoudige controle nodig had, zou ik vandaag mijn dochtertje nog hebben”, aldus mama Lisa in tranen. Aan CBS zeiden ze nog dat een defecte lamp in een zwembad een “verborgen gevaar” is.

Het residentiële huis waar het drama gebeurde, dateert van de late jaren vijftig. Experten zeggen dat het belangrijk is om elke maand een controle van de elektriciteit aan een zwembad te laten uitvoeren.